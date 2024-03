I Harry i Meghan suočili su se s optužbama za fotošopiranje, evo kako su se oni snašli u svom slučaju

Meghan Markle i princ Harry bili su optuženi za fotošopiranje 2019. godine i to nakon što su objavili fotografiju s malenim Archijem, a u rasplet situacije uključila se bila i Meghanina prijateljica.

Pritisak na Kensingtonsku palaču i dalje raste i to nakon što je princeza Kate Middleton priznala da je uredila fotografiju za Majčin dan koju je podijelila na Instagramu, pa mnogi pozivaju palaču da jednostavno objavi originalnu fotografiju i odbaci nagađanja i teorije zavjere koje se šire, no to zasad ne dolazi u obzir.

Sve to je neke kraljevske obožavatelje podsjetilo na slučaj fotošopiranja s Meghan Markle i princem Harryjem iz 2019. godine, kada su bili optuženi da su uredili božićnu čestitku s malenim princem Archiejem. Obožavatelji su tada mislili da je preslatka fotografija para s njihovim sinom fotošopirana jer je Meghanino lice bilo u oštrom fokusu, unatoč činjenici da je ona bila u pozadini fotografije koju možete pogledati OVDJE.

Na toj se fotografiji vide Harry i Meghan kako se smiješe dok sjede na podu pored božićnog drvca, dok je Archie, koji je tada imao nešto više od šest mjeseci, radoznalo puzao prema kameri. Nakon što su ljudi primijetili da je Meghanino lice bilo više u fokusu nego Harryjevo, unatoč tome što su oboje bili u pozadini fotografije, društvene su mreže preplavile teorije da je ista montirana kako bi vojvotkinja bila u centru pažnje.

"Pogledajte Meghanino lice, fotošopirano je. Lice joj je čisto, a sve ostalo zamagljeno. Archie je također fotošopiran", "Ovo je vjerojatno najgora fotošopirana slika koju sam ikada vidio. I opet crno-bijela", bili su neki od komentara.

Fotografija nije bila objavljena putem službenih kraljevskih kanala, a prvi put se pojavila na X računu pod nazivom The Queen's Commonwealth Trust. Međutim, usprkos masovnim nagađanjima da je fotografija možda uređena, Meghanina prijateljica Janina Gavankar, koja je tvrdila da je snimila fotografiju, podijelila je originalnu sliku na svom Instagramu i time je zapravo kraljevski par ušutkao nagađanja.

"Tako sam ponosna što sam snimila božićnu fotografiju za jednu od mojih najboljih prijateljica i njezinu obitelj", napisala je tada Janina i pojasnila da je to original.

Nakon što je Kate potvrdila da je uredila sliku za Majčin dan objavljenu na službenom Instagramu princa i princeze od Walesa, mnogi su sugerirali da bi lako mogla prekinuti nagađanja o tome što se dogodilo tako što bi učinila istu stvar i podijelila originalnu, neobrađenu fotografiju. No unatoč pozivima da se objavi izvorna slika, Kensingtonska palača odbija to učiniti.

