Mrle iz Leta 3 već je 12 godina u vezi s našom pjevačicom, a vjenčanje su morali otkazivati nekoliko puta!

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević jedan su od najzanimljivijih parova na domaćoj estradi i zajedno imaju kćer Evu, no nikako ne uspijevaju stati pred oltar.

Pjevačica Ivanka Mazurkijević podržala je svojeg partnera Damira Martinovića Mrlu, basista i jednog od osnivača grupe Let 3, na ovogodišnjoj Dori, na kojoj su pobijedili.

Pogledaj i ovo glazbeno-ljubavna kombinacija Ovih pet domaćih parova savršeno funkcionira na pozornici i kod kuće, otkrili su i što je potrebno za takav balans

Iako se rijetko pojavljuje na svečanim događajima, Ivanka je spremno pozirala na crvenom tepihu dok se Mrle s dečkima iz benda pripremao za nastup.

Jedan od najzanimljivijih parova na domaćoj estradi u sretnoj je vezi već 12 godina i zajedno imaju kćer Evu, koja je rođena 2011.

Ivanka je jednom prilikom za DNEVNIK.hr ispričala kako je upoznala Mrlu.

"Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 koje sam ja organizirala jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici, odmah su nas skinuli, a zadnja predstava bila je 'Kiklop' Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava koja je, i zbog našeg odlaska, uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kazala je tada.

"Da, iz pepela, i super smo se snašli. Iz pepela došla i Eva i gomila odlične glazbe. Eva provodi s nama dosta vremena, no samo u projektu za Kišne razdragance jer je tu i sudjelovala. Ima divan glas i ritam joj je savršen", pohvalio se ponosni tata Mrle.

Nakon desetljeća veze i vjenčanja u videospotu, ovaj par svoju je ljubav planirao i službeno ozakoniti 2021. na otočiću San Marino pored Novog Vinodolskog, no morali su ga otkazati jer je Ivanka bila pozitivna na koronavirus. Par je i ranije nekoliko puta otkazivao vjenčanje.

"Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini. Sad ova nova pjesma, ljubav se budi", kazala je Ivanka za IN magazin.

Mrle iza sebe ima brak s Jelenom Germuth, s kojom ima i kćer Rožu, dok je Eva Ivankino jedno dijete.

Iako je skrivaju od javnosti i rijetko objavljuju njezine fotografije, Eva se pojavljuje u spotu za pjesmu "Seagull", koja je dio zajedničkog multimedijalnog projekta njezinih roditelja Mr. Lee & IvaneSky.

Nedavno su svi troje bili i na premijeri filma "Cvrčak i mravica", gdje su pozirali fotografima za obiteljsku fotku.

