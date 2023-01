Rijedak izlazak domaćeg para s kćerkicom, inače je skrivaju od javnosti, no sada su spremno pozirali fotografima!

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević odveli su svoju kćer Evu na premijeru filma "Cvrčak i mravica".

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle jedan su od najzanimljivijih parova na domaćoj estradi, no svoju privatnost vješto čuvaju za sebe.

Pogledaj i ovo "romantike nema" Jedan od najkreativnijih parova na domaćoj sceni otkrio zašto ne voli i ne slavi Valentinovo

Tako smo ih dosad baš rijetko imali priliku vidjeti u izlasku s njihovom kćeri Evom, koju su ovaj tjedan odveli na svečanu premijeru animiranog filma "Cvrčak i mravica", te su po dolasku svi zajedno zagrljeni pozirali fotografima.

Eva se prije dvoje godine pojavila i u spotu za pjesmu "Seagull", koja je dio zajedničkog multimedijalnog projekta njezinih roditelja Mr. Lee & IvaneSky, a roditelji rijetko objavljuju njezine fotografije.

Par je kćer dobio 2011. godine i ona im je jedino zajedničko dijete, dok Mrle s bivšom suprugom Jelenom Germuth ima i kćer Rožu.

Ivanka je jednom prilikom za DNEVNIK.hr ispričala kako je upoznala Mrlu.

"Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 koje sam ja organizirala jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici, odmah su nas skinuli, a zadnja predstava bila je 'Kiklop' Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava koja je, i zbog našeg odlaska, uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kazala je tada.

"Da, iz pepela, i super smo se snašli. Iz pepela došla i Eva i gomila odlične glazbe. Eva provodi s nama dosta vremena, no samo u projektu za Kišne razdragance jer je tu i sudjelovala. Ima divan glas i ritam joj je savršen", pohvalio se ponosni tata Mrle.

Nakon desetljeća veze i vjenčanja u videospotu, ovaj par svoju je ljubav planirao i službeno ozakoniti, no zbog epidemiološke situacije vjenčanje su nekoliko puta otkazivali.

"Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini. Sad ova nova pjesma, ljubav se budi", kazala je Ivanka za IN magazin.

