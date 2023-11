Mrle i Ivanka prvo su se vjenčali u spotu, a kad su htjeli i u stvarnom životu, svadbu su nekoliko puta morali odgoditi!

Damir Martinović Mrle i njegova supruga Ivanka Mazurkijević nakon dugo vremena viđeni su u javnosti, jedan su od najposebnijih parova na našoj estradi.

Član benda Let 3 koji su nas ove godine predstavljali na Eurosongu Damir Martinović Mrle stigao je na premijeru predstave ''San Ivanjske noći'' u Varaždinu, a društvo mu je pravila njegova supruga i naša glazbenica Ivanka Mazurkijević.

Osebujni par nasmijan je stigao na svoja mjesta te su zagrljeni pozirali za fotografe, a posljednji put zajedno vidjeli smo ih u svibnju ove godine nakon nastupa Leta 3 na Euroviziji.

Ivanka i Mrle jedan su od najposebnijih parova u Hrvatskoj, a u vezi su više od 12 godina. 2011. godine dobili su kćer Evu.

Ona je jednom prilikom za DNEVNIK.hr ispričala kako je upoznala Mrlu.

"Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 koje sam ja organizirala jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici, odmah su nas skinuli, a zadnja predstava bila je ''Kiklop'' Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava, koja je i zbog našeg odlaska uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kazala je tada.

Nakon desetljeća veze i vjenčanja u videospotu ovaj par svoju je ljubav planirao i službeno ozakoniti 2021. godine na otočiću San Marino pored Novog Vinodolskog, no morali su to otkazati jer je Ivanka bila pozitivna na koronavirus. Par je i ranije nekoliko puta otkazivao vjenčanje.

"Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini. Sad ova nova pjesma, ljubav se budi", kazala je Ivanka za IN magazin.

Inače, Mrle iza sebe ima brak s Jelenom Germuth, s kojom ima i kćer Rožu, dok je Eva Ivankino jedino dijete.

Iako je skrivaju od javnosti i rijetko objavljuju njezine fotografije, Eva se pojavljuje u spotu za pjesmu "Seagull", koja je dio zajedničkog multimedijalnog projekta njezinih roditelja Mr. Lee & IvaneSky.

