Tko je Marko Bošnjak, pobjednik Dore? Zvali su ga čudom od djeteta, a na Dori smo ga već slušali!

Marko Bošnjak predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Švicarskoj, a 2022. godine pobjeda na Dori izmakla mu je za dlaku.

Odabran je predstavnik Hrvatske za Eurosong, a to je Marko Bošnjak koji će u svibnju u Švicarskoj svima servirati svoj ''Poison Cake''.

A tko je ovaj glazbenik?

Marko Bošnjak je rođen 11. siječnja 2004. u Mostaru u BiH. Odrastao je u Prozoru-Rami gdje je završio osnovnu školu, a potom je upisao Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu.

Marko Bošnjak Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Prve pjevačke korake napravio je u crkvenom zboru. Tada mu je sudbina predodredila čime će se baviti.

''Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla - Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem'', otkrio je za naš IN magazin.

Šira javnost upoznala ga je kada je imao samo 11 godina u showu ''Pinkove zvezdice''. Tada je nastupio sa pjesmom "Što te nema" i sve osvojio, pa su ga prozvali čudom od djeteta.

Nekoliko godina kasnije počeo je graditi samostalnu karijeru u Hrvatskoj. Na Dori smo ga gledali i 2022. godine s emotivnom baladom ''Moli za nas''. Tada mu je pobjeda izmakla za dlaku te je završio na drugom mjestu.

Ovaj 21-godišnji glazbenik ima brojne nagrade i priznanja, a ono što posebno valja izdvojiti je nagrada Porin za najboljeg novog izvođača. Bilo je to 2023. godine.

Marko Bošnjak Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Pozornost šire javnosti privukao je kad se pojavila informacija da nakon Dore radi u fast foodu, a ne krije i koliki je obožavatelj Eurosonga.

''Jesam, veliki eurovizijski fan odmalena i mislim da je prvi nastup nekog kog se sjećam na Eurosongu Moja štikla od Severine i to mi je all time favourite nastup. Eurosong sam pratio srčano svake godine i zamišljao se na toj pozornici tako da mi je to jedna od najvećih životnih ciljeva i neću stat dok ga ne ostvarim'', rekao je za naš IN magazin.

Marka ćemo uskoro gledati i u našem showu Tvoje lice zvuči poznato, a veliki intervju pročitajte OVDJE.

Marko Bošnjak - 4 Foto: Nova TV

