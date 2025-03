Društvene mreže vrve komentarima na pobjednika Dore: ''Nije bio moj izbor, ali...''

Društvene mreže imale su mnogo komentara na pobjednika Dore i hrvatskog predstavnika Marka Bošnjaka.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras je održana finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., a u velikoj završnici pobjedu je odnio Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake".

Rezultate izuzetno napete završnice u kojem uvelike se pratilo i na društvenim mrežama. Na X-u su se mogle naći zahvale Hrvatskoj na odabiru, ali i zanimljive opservacije jer još dvije zemlje šalju pjesme s nazivima povezanima s hranom.

Marko Bošnjak recebe 47 pontos de televoto...



...E VENCE O DORA 2025!#Dora2025 pic.twitter.com/XbEqoiX0sr — koli - 5 ANOS 🇧🇷🥳 (@sitekolibli) March 2, 2025

MARKO BOSNJAK WON OMFG, THANK YOU CROATIA #dora2025 — natasha 🍉 (@esc_natasha) March 2, 2025

And now we have 😶

Poisen Cake🎂

Milkshake man 🧋and

Espresso macchiato☕#dora2025#Eurovision2025 Crazy year — Omim (@nikooinista) March 2, 2025

I na Facebooku i Instagramu se komentirao Markov nastup.

"Bravo Marko, savršen nastup", "Zaslužen pobjednik", "Zaslužio, dao je sve od sebe te, ipak je ovo pjesma za Eurosong... Najbolji odabir", "Neka, ajde, nije bio moj izbor, ali stvarno, super je moderna pjesma, možda malo i premoderna, iznad svog vremena, eksperimentalna pisma, kao što je i sam rekao, haha, jako je to želio, vidi se, pa nek ide u Basel, a popravit će do tada bar i vokal i nećemo se s njim osramotiti", "Čestitke Marku, potpuno zaslužio prolaz i nadam se što boljem plasmanu u Baselu", "Za što se vi Hrvati raspavljate pa ovo je top pjesma. Imali ste jake pjesme. Mi u Srbiji bi se ubili za ovakvu pjesmu", pišu komentatori.

Na X-u je bilo zanimljivo i tijekom čitanja rezultata.

Dvije pjesme koje mrzim su na prva dva mjesta. Publiko spasi nas. #dora2025 pic.twitter.com/s1hBLx7e9V — Ivan Hakštok (@IvanHakstok) March 2, 2025

#dora2025 lo de que "un jurado profesional" le dé la máxima nota a un tío que metió gallos es curioso — Jaimeeeeeeeeeeee (@Jaimatriano00) March 2, 2025

poison cake winning jury lmao 💀 eesti laul 2025 juries 2.0 #dora2025 — je | from fall to spring robbed (@buskeredollie) March 2, 2025

Joj susedi proci cete ko mi sa Luke Blackom ako posaljete Poison cake 😮‍💨 #Dora2025 — Frejin Unuk ⭐️♏️ (@unukfreje) March 2, 2025

Croatia there are tears coming out of my eyes and you're showing me this??? #Dora2025 pic.twitter.com/hOoFLagOWf — Luxembourgz | 🇱🇺🇩🇰🇦🇺🇲🇹🇱🇻 (@luxembourgz99) March 2, 2025

filomena last that's what you get for qualifying over ananda #dora2025 — dominic 💙💛 | 🇱🇹🇺🇦🇦🇱 (@dominic_esc) March 2, 2025

Koliko se Dora pratila diljem svijeta, pokazuje i komentar jednog francuskog korisnika koji je otkrio da se hashtag #dora2025 našla među najkomentiranijim temama u Francuskoj. Drugi su se pak pitali tko je čitao finske glasove.

Al sto je Hrvatska u trendingu na francuskom X-u 😂#dora2025 — Pesma Za AIviziju (@PesmaZaAIviziju) March 2, 2025

Osim Dore, večeras se održava i dodjela filmske nagrade Oscar, na kojoj bi Hrvatska mogla osvojiti zlatni kipić u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma. Da je višestruko praćenje stvar, pokazuje i jedan komentator koji paralelno prati dolazak slavnih na crveni tepih ispred losanđeleskog Dolby Theatrea i rezultate hrvatskog nacionalnog izbora.

