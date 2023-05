Evo tko su bolje polovice Mrle i Prlje, jedna se rijetko pojavljuje, a druga je svima dobro poznata!

Ivanka Mazurkijević i Marija Prodanović najveća su podrška Damiru Martinoviću Mrli i Zoranu Prodanoviću Prlji, a došle su ih podržati i na Eurosong u Liverpool.

Članovi Leta 3 izazvali su pravo oduševljenje obožavatelja nakon što su se plasirali u finale Eurosonga u Liverpoolu, kamo su ih došle podržati i njihove bolje polovice, koje su izazvale interes javnosti.

Damiru Martinoviću Mrli stigla je glazbenica Ivanka Mazurkijević, s kojom je u vezi više od 12 godina i s kojom je 2011. godine dobio kćer Evu, a par slovi kao jedan od najzanimljivijih na domaćoj estradi.

"Ovo što smo prvi pročitani je bilo preprepreludo. Mi smo svi eksplodirali, obitelj, prijatelji... Nakon sto godina da nismo ušli u finale pročitani prvi da uđemo u finale, to je za nas osobno jedna mala, skromna, ali ipak pobjeda", izjavila je Ivanka.

Ona je jednom prilikom za DNEVNIK.hr ispričala kako je upoznala Mrlu.

"Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 koje sam ja organizirala jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici, odmah su nas skinuli, a zadnja predstava bila je 'Kiklop' Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava, koja je i zbog našeg odlaska uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kazala je tada.

Nakon desetljeća veze i vjenčanja u videospotu ovaj par svoju je ljubav planirao i službeno ozakoniti 2021. godine na otočiću San Marino pored Novog Vinodolskog, no morali su to otkazati jer je Ivanka bila pozitivna na koronavirus. Par je i ranije nekoliko puta otkazivao vjenčanje.

"Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini. Sad ova nova pjesma, ljubav se budi", kazala je Ivanka za IN magazin.

Mrle iza sebe ima brak s Jelenom Germuth, s kojom ima i kćer Rožu, dok je Eva Ivankino jedino dijete. Iako je skrivaju od javnosti i rijetko objavljuju njezine fotografije, Eva se pojavljuje u spotu za pjesmu "Seagull", koja je dio zajedničkog multimedijalnog projekta njezinih roditelja Mr. Lee & IvaneSky.

Zorana Prodanovića Prlju došla je podržati supruga Marija, koja se inače rijetko pojavljuje u javnosti, a povela je i njihove kćeri Veru i Maru. One su snimljene ispred liverpulske M&S Bank Arene uoči polufinala, gdje su spremno pozirale s navijačkim rekvizitima i pokazale da su njegova najveća podrška.

Prlja i supruga ranije su snimljeni i kako se strastveno ljube na ulici ispred hotela u kojem je odsjeo Let 3, u čemu ih nisu omeli znatiželjni pogledi slučajnih prolaznika ni fotografi.

Nakon što su dečki prošli u finale, proslavile su s njima i taj veliki uspjeh, a podrška će im biti i u subotnjem finalu.

