Mrli i Ivanki na važnom događaju pridružila se i njihova kćerkica, a par nije mogao sakriti ponos!

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević prisustvovali su premijeri svoje predstave "San Ivanjske noći", a pridružila im se i kći Eva.

Za mnoge najkreativniji, ali i najzanimljiviji ljubavno-estradni par Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević napravili su glazbu za predstavu "San Ivanjske noći" koja je se premijerno prikazana u HNK Varaždin. Mrle je poziv na premijeru uputio putem društvenih mreža.

"U srijedu magično", kratko je napisao Mrle.

Par na premijeri nije skrivao ponos i zadovoljstvo svojim uratkom, a na važnoj večeri pridružila im se i kćerkica Eva, koja je sjedila kraj mame.

Sva je njihovo jedino zajedničko dijete i dobili su je 2011. godine, dok Mrle s bivšom suprugom Jelenom Germuth ima i kćer Rožu.

Par je u vezi već 12 godina, a Ivanka je jednom prilikom za naš portal ispričala kako je upoznala Mrlu.

"Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 koje sam ja organizirala jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici, odmah su nas skinuli, a zadnja predstava bila je 'Kiklop' Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava koja je, i zbog našeg odlaska, uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kazala je tada.

Oni su sjajan primjer para koji dobro funkcionira i u poslu i kod kuće. Zajedno imaju multimedijalni projekt Mr. Lee & IvaneSky, u sklopu kojeg su snimili su dječji album imena "Kišni razdraganci", koji prati i istoimena slikovnica autorice Lane Letović Perčin.

I dok im čega se god zajedno prime polazi za rukom, nikako im ne uspijeva stati pred oltar.

Dosad su se uspjeli vjenčali samo u spotu, a planirali su svoju ljubav službeno ozakoniti 2021. godine na otočiću San Marino pored Novog Vinodolskog, no morali su ga otkazati jer je Ivanka bila pozitivna na koronavirus. Par je i ranije nekoliko puta otkazivao vjenčanje.

"Kad ti svemir poručuje da ti nije vrijeme ili da si zakasnio, kako god hoćete nazvati to, onda to treba prepustiti sudbini", kazala je Ivanka u In Magazinu.

