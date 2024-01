Odluka danske kraljice mogla bi ponukati Charlesa da napravi isto, stručnjaci su gotovo sigurni i u razlog

Danska kraljica Margareta abdicirala je s trona, a njezina odluka mogla bi ponukati kralja Charlesa da učini isto, evo i zašto.

Kralj Charles mogao bi odlučiti abdicirati u sljedećih pet do deset godina i predati prijestolje Williamu i Kate dok su još mladi jer je odluka kraljice Margarete II. dobro prihvaćena u Danskoj, rekli su kraljevski stručnjaci za Daily Mail.

Danska monarhinja najavila je u svom godišnjem novogodišnjem govoru da će odstupiti s vlasti 14. siječnja, a iako su prvi to komentirali s nevjericom, javnost je njezinu odluku na kraju dobro prihvatila.

Kraljevski biograf Phil Dampier vjeruje da će na kralja Charlesa utjecati događaji u Danskoj, osobito ako bi to zaštitilo budućnost britanske kraljevske obitelji. Rekao je da su princ i princeza od Walesa vrlo prijateljski raspoloženi s danskim prijestolonasljednikom Frederikom i princezom Mary te da će s njima biti u kontaktu i ovaj tjedan.

''Sigurno se zapitate hoće li za pet ili deset godina kralj Charles razmišljati o tome da učini isto ako mu zdravlje bude loše ili samo misli da je dobro vrijeme da pređe Williamu i Kate dok su još mladi. Naša pokojna kraljica nikada ne bi abdicirala zbog onoga što se dogodilo 1936. kada je njezin stric abdicirao, a njezin otac došao na prijestolje. Ali vremena se mijenjaju'', govori Phil.

''William i Kate jako se dobro slažu s Frederikom i Mary i bit će među prvima koji će im čestitati. Imate će priliku vidjeti kako se snalaze kao kralj i kraljica i to će ih natjerati da razmisle i o svojoj budućnosti.''

Mnogi bi itekako voljeli da se ovo dogodi i u Britaniji, ali za to bi trebalo doći do lošeg zdravstvenog kralja Charlesa, ili jednog drugog ''sramotnog'' razloga koji se događa u Danskoj.

Komentatori vjeruju da je Margareta namjerno bacila svoju odluku da abdicira u pravom trenutku kako bi osigurala budućnost danske kraljevske obitelji i njezinog prijestolonasljedne princeze Mary usred glasina da je prijestolonasljednik Frederik možda imao aferu.

Kraljevski stručnjaci govore da je kraljica Margareta djelovala odlučno kako bi okončala svoju vladavinu i promovirala svog sina prijestolonasljednika Frederika u mudrom pokušaju da spasi dansku monarhiju i spriječi katastrofu svog braka s prijestolonasljednicom Mary koja se raspada zbog glasina o njegovoj aferi.

Podsjetimo, prije manje od dva tjedna, Mary je viđena u suzama nakon što je njezin suprug uhvaćen u noćnom izlasku u Madridu s meksičkom reality zvijezdom Genovevom Casanovom, što je potaknulo glasine o prevari.

''Kraljica je uvijek mislila da je Mary fantastična vrijednost kraljevske obitelji i sama pomisao da bi mogla otići, bila bi katastrofa. Sada će se nadati da će Frederik i Mary izgladiti sve razlike i raditi zajedno kao novi kralj i kraljica'', rekao je još Dampier.

