Pušila je 60 cigareta dnevno i bila u braku s najprgavijim princem, a ovih je dana donijela odluku koju su mnogi dočekali s nevjericom!

Danska kraljica Margareta II. šokirala je europsku i svjetsku javnost nakon što je objavila vijest da se uskoro povlači s trona na kojem je provela čak 52 godine.

Danska kraljica Margareta II. jedna je od najdugovječnijih, najcjenjenijih i najosebujnijih europskih monarha, a ovih se dana našla na naslovnicama svjetskih medija zbog vijesti da se odlučila povući sa svoga trona.

Njezinoj će vladavini za manje od dva tjedna doći kraj, točnije 14. siječnja, a na tronu će je naslijediti njezin sin, princ Frederik i time će Europa ostati bez jedine žene na čelu neke monarhije.

Margaretina odluka šokirala je ne samo europsku, već i svjetsku javnost pogotovo jer je jednom prilikom javno izjavila kako ne razmišlja o povlačenju, štoviše rekla je da to kod nje ne dolazi u obzir, no čini se kako se predomislila.

"Ne mogu zamisliti abdiciranje. Osim u slučaju da se teško razbolim", izjavila je kraljica jednom prilikom.

Početkom 2023. godine privremeno je tek odstupila s dužnosti zbog operacije kralježnice, a upravo je to navela kao jedan od razloga za povlačenje.

83-godišnja Margareta je tijekom svoje vladavine privlačila pažnju svojim osebujnim karakterom i ponašanjem, a stekla je i nadimak "kraljice pepeljara" jer je navodno pušila po 60 cigareta dnevno.

Školovala se u Velikoj Britaniji i to studirajući arheologiju i ekonomiju, tečno govori pet jezika, talentirana je ilustratorica pa je čak zaslužna za ilustriranje danskog izdanja "Gospodara prstenova" iz 1977. godine nakon što je Tolkienu anonimno poslala svoje ideje kao velika obožavateljica. Njezini likovni radovi, poput akverela i akrila izloženi su u muzejima, a može se pohvaliti i da je dizajnirala kostime za nekoliko baleta. To nas vodi do njezine velike zaljubljenosti u modu pa ju je kultni časopis Vogue prozvao heroinom neopisivog stila.

Margareta je kraljica postala s 32 godine nakon smrti oca koji je preminuo 1972. godine, a pet godina kasnije udala se za francuskog diplomata, odnosno princa Henrika od Danske. On je pak pokraj nje dobio nadimak najprgavijeg princa na svijetu, a 2017. godine izjavio je kako ne želi biti sahranjen pokraj nje jer nikada nije dobio titulu kralja, čak ni kralja supruga.

"Danska mi je važnija od bilo čega drugoga. Mislim da nikada nisam pomišljala da svoj brak stavim ispred prijestolja", priznala je jednom prilikom.

Ipak, par je u braku ostao sve do 2018. godine kada je on preminuo, a zajedno su dobili sinove, prinčeve Frederika i Joachima.

Zanimljivo je da i kako je Margareta bila bliska prijateljica pokojne britanske kraljice Elizabete, na čijem je posljednjem ispraćaju snimljena kako plače, a povezivala ih je i dalja rodbinska veza jer su obje bile prapraunuke kraljice Viktorije.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Umirovljena ljepotica bila je pravi mamac za poglede, evo zašto se cijela plaža i danas okreće za njom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Knoll sama objavila fotografije u badiću zbog kojeg se prošlo ljeto našla na meti korisnika društvenih mreža, a sve zbog jednog razloga!