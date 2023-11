Božić kraljevske obitelji ove će godine izgledati drugačije, kralj Charles zbog jedne osobe krši tradiciju!

Kralj Charles mijenja tradiciju održavanja božićnog ručka i to zbog kraljice Camille, odnosno članova njezine uže obitelji.

Božić na britanskom kraljevskom dvoru ove će godine biti poprilično drugačiji nego svih prijašnjih, čak će se prekršiti tradicija, a što je odobrio i sam kralj Charles.

Prema pisanju britanskih medija obitelj kraljice Camille, njezina djeca i unuci, ove će godine biti među gostima na tradicionalnom blagdanskom okupljanju kralja Charlesa u Sandringhamu.

Svake godine na Božić, članovi kraljevske obitelji pješače do crkve Svete Marije Magdalene, a zatim se vraćaju u Sandringham House na svečani ručak. A prema novom izvješću jednog od kraljevskih urednika Chrisa Shipa na ITV-u, Camillina djeca — Tom Parker Bowles i Laura Lopes kao i drugi članovi njezine obitelji pridružit će se ručku po prvi put.

No promijenjeni popis gostiju navodno može dovesti do nekih promjena, pa će stol za blagdanski ručak navodno biti postavljen u plesnoj dvorani koja je puno veća od same blagavaonice.

Među članovima Camilline obitelji bit će i njezina sestra Annabel Elliot, koja je jedna od njezinih družica, kako palača naziva dame koje pomažu kraljici na raznim službenim događanjima i angažmanima.

Ručku će se vjerojatno pridružiti i vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson. Kao i prošle godine, ona i njezin bivši suprug, brat kralja Charlesa, princ Andrew, boravit će na imanju Wood Farm koji se nalazi u sklopu imanja Sandringham, zajedno s njihovom kćerima, princezom Beatrice i princezom Eugenie te njihovom djecom.

Proteklih godina Camilla je napuštala božićno okupljanje kraljevske obitelji u popodnevnim satima kako bi blagdane provela sa svojom djecom i unucima koji nisu dolazili uz Sandrigham. Međutim, kraljevska biografkinja Ingrid Seward rekla je za magazin People još prošle godine da će kraljica Camilla igrati veliku ulogu u organizaciji blagdanskih svečanosti odmah nakon smrti kraljice Elizabete.

Pretpostavlja se da će Božić u Sandringhamu, kao i obično, provesti princ Willam i princeza Kate Middleton s djecom i da će pratiti kralja u crkvu. To isto zasad se ne očekuje od princa Harryja i Meghan Markle koji Božić s obitelji u Velikoj Britaniji nisu slavili od 2018. godine, odnosno otkako su se preselili u SAD.

