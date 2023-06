Evo tko je u stvarnom životu partner Samanthe iz "Seksa i grada": "Imamo lijep život i zahvalna sam na tome"

Kim Cattrall otkrila je detalje veze s Russellom Thomasom s kojim je zajedno od 2016. godine.

Vijest o povratku omiljene Samanthe u seriju "Seks i grad" koju glumi Kim Cattrall, razveselila je njezine obožavatelje, a ona je sada odlučila progovoriti o svom ljubavnom životu u stvarnosti o kojem se zapravo ne zna puno.

66-godišnja Samantha je u sretnoj vezi sa svojim partnerom Russellom Thomasom i u razgovoru za The Times je priznala kako je jako zahvalna na tome i da imaju lijep zajednički život. Par se upoznao 2016. godine nakon što je Kim snimila prilog o nesanici za emisiju "Woman's Hour" na BBC Radiju 4, na kojem Russell radi kao inženjer zvuka.

Nakon snimanja ostali su u kontaktu neko vrijeme, nakon čega joj je on odletio u Kanadu u posjet, a sve ostalo je povijest. Govoreći za Times priznala je da su njezine prijašnje veze uvijek bile instinktivne, ali da je s Russom sve išlo polako.

"Naši su životi bili tako odvojeni i tako različiti. Sada imamo lijep život i jako sam zahvalna na tome", otkrila je.

Kim je ispričala i kako ih je pandemija Covida zaključala zajedno i bacila u pravi test veze, ali i da su od tada nerazdvojni, te žive na relaciji između New Yorka, Kanade i Londona.

Tijekom intervjua glumica se također dotakla starenja i svojih promjenjivih stavova prema korekcijama, nakon što je ranije rekla da je protiv operacija kada je bila u četrdesetima.

"Sada sam u šezdesetima i borim se protiv starenja na sve moguće načine. Sada postoji toliko mnogo drugih alternativa, tretmana koji potiču vaše vlastito tijelo da se bori protiv starenja. Ali da, ako imate novca i, što je još važnije, pravog kirurga jer ne može se dovoljno naglasiti da želite ličiti na sebe! Nije to samo stvar taštine. Igram određenu vrstu žene koja izgleda na određeni način. I profesionalno se brinem o sebi", zaključila je.

Prije Russella, Kim je bila u braku s Larryjem Davisom, a njihov brak poništen je 1979. godine. Nakon toga se udala za Andrea J. Lysona, a njihov je brak potrajao do 1989. godine. Treći i posljednji, bio je s Markom Levinsonom i to od 1998. do 2004. godine.

