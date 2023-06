Otkriveni detalji povrataka zvijezde serije ''Seks i grad'', njezine slavne kolegice nisu ni znale što je isplanirano

Kim Cattrall objavila je da se vraća u seriju ''Seks i grad'' u drugoj sezoni spin-offa nakon što se posvađala s kolegicom Sarah Jessicom Parker.

Kim Cattrall najavila je veliki povratak u ulozi Samanthe Jones u drugoj sezoni spin-offa ''Seksa i grada''. Glumica će po strani ostaviti veliku svađu sa zvijezdom i kolegicom Sarah Jessicom Parker, a prema Varietyju, 66-godišnja Cattrall vratit će se samo za jednu 'cliffhanger' scenu koju je snimila 22. ožujka u New Yorku, bez da se vidjela ili razgovarala sa Sarah, Cynthijom Nixon i Kristin Davis.

U sceni, Samantha, koja se preselila u London, razgovarat će telefonom s Carrie Bradshaw.

New York Post je također otkrio da je njeno snimanje scene bilo toliko tajnovito da se njezino ime nije čak ni pojavilo na popisu poziva za taj dan, što je na kraju zaprepastilo ljude na setu kad su je vidjeli.

Bliska osoba je rekla da je osoblje emisije definitivno šokirano, ali vrlo pozitivno iznenađeno jer je glumica uporno tvrdila da se neće vratiti.

Tvrdi se da je njezina scena snimljena u gradskom automobilu u garaži blizu Silvercup studija u Queensu.

Još jedan zanimljiv detalj koji se tiče Samanthina povratka je taj da ju je za njezinu scenu odjenula slavna Patricia Field, kostimografkinja serije "Seks i grad", koja inače ne radi na seriji "I tek tako".

Samantha se pojavila u prvoj sezoni spin-offa ''And Just Like That'', ali samo putem tekstualne poruke jer joj je Carrie opetovano slala poruke da pokuša popraviti njihovo prijateljstvo.

Kim je posljednji put ovaj lik glumila u drugoj sezoni serije 2010. godine, a čak su i producenti ''Seksa i grada'' tvrdili da ne žele njezin povratak.

2018. godine, Sarah Jessica Parker je na pitanje bi li joj bilo u redu da se Kim vrati rekla: ''Mislim da ne bi jer je previše osjećaja prema meni podijelila s javnosti.''

2016. godine Kim je javno rekla da prestaje s ulogom Samanthe, ali izvršni direktor HBO-a Casey Bloys zamolio ju je da se za ovu sezonu ekskluzivno pojavi opet.

