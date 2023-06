Danijela Martinović objavila sretnu vijest, smiješak na njezinu licu govori baš sve: "To je to, dobro došla u život!"

Danijela Martinović objavila je svoju novu knjigu "Tuširanje duše" i tim se povodom oglasila na društvenim mrežama.

Pjevačica Danijela Martinović pohvalila se novim uspjehom i svoje obožavatelje i pratitelje na društvenim mrežama obavijestila da je njezina nova knjiga "Tuširanje duše" puštena u prodaju.

51-godišnja Danijela na svom je profilu objavila nekoliko fotografija na kojima sa smiješkom otvara paket s prvim izdanjima knjige, kao i emotivni video u kojem ne krije svoje uzbuđenje.

"Dvije godine su sve skupa otkako sam počela ovo pisati i jako sam uzbuđena. Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor. Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvorit. Wow! Wow! To je to, dobro došla u život, knjigice! Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba", poručila je uzbuđena Danijela u videu.

"Čestitam", "Jedva čekam da pročitam", "Sretno i uspješno, Danijela", "Čestitke od srca", "Slatka Danijela", "Bravo", komentirali su njezini pratitelji.

Osim na poslovnom, Danijeli ide i na privatnom planu, i to otkako je u sretnoj vezi sa svojim novim partnerom, policijskim inspektorom Josipom Plavićem.

Danijela se nedavno u IN magazinu prisjetila kako je započela njihova ljubavna priča.

"To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam: 'Pogledaj, molim te, što se s tim radi.' Ona je rekla: 'Danijela, mi to moramo prijaviti.' Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme", kazala je, a tom je prilikom otkrila i neke detalje o svojem novom partneru.

"Stvarno je poseban, drugačiji. Ljubazan je, susretljiv, poseban je... Ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričat..." rekla je sretna Danijela.

