Zaljubljena Danijela Martinović zaintrigirala prstenom pa priznala: "Stvarno sam sretna, nema se na to što dodati!"

Danijela Martinović u svojem posljednjem javnom pojavljivanju nosila je prsten zbog kojeg su se mnogi zapitali je li njezin novi partner Josip Plavić već kleknuo pred nju.

Pjevačica Danijela Martinović bila je glavna zvijezda na otvorenju jedne trgovine u Omišu gdje je progovorila o svojoj novoj pjesmi, ali i novom muškarcu u svojem životu.

"Došla sam u fazu kada mi je važno nešto što je afirmativno preko pjesme prenijeti ljudima. Moja poruka 'Vjerujem ljudima' je, zaista, jedna oda dobru koje živi u svakom čovjeku. Ne trebamo suditi na prvu, ispod svake fasade živi nešto dobro, samo trebamo imati oči da to vidimo. Postoje institucije i pravila, ali uvijek postoji čovjek, onaj jedan, koji će nam pružiti ruku i zbog kojeg će nam život krenuti u sasvim drugom smjeru", izjavila je pjevačica za Dalmatinski portal.

Upravo se to i njoj dogodilo, kada je prilikom posjete policiji u njezin život nenadano ušetao kriminalistički inspektor Josip Plavić, s kojim je nedavno potvrdila vezu.

"Stvarno sam sretna, nema se na to što dodati, ni oduzeti", kazala je je Danijela koja je na događaju nosila upečatljivi prsten s biserom zbog kojeg su se mnog zapitali je li naočiti inspektor nakon svega nekoliko mjeseci veze već kleknuo pred nju.

"Prsten je poklon, ali neću otkriti od koga je, neka to bude tajna", zagonetno je izjavila pjevačica za 24 sata.

Danijela se nedavno u IN Magazinu prisjetila kako je započela njezina ljubavna priča s Josipom.

"To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam: 'Pogledaj, molim te, što se s tim radi.' Ona je rekla: 'Danijela, mi to moramo prijaviti.' Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme", kazala je je, a tom je prilikom otkrila i neke detalje o svojem novom partneru.

"Stvarno je poseban, drugačiji. Ljubazan je, susretljiv, poseban je... Ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričat..." rekla je Danijela.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Raskošna Slavonka koja uporno tvrdi da su njezine obline prirodne objavila je novu fotografiju kojom je dio vjernih fanova ostavila bez teksta

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Za Viktorijinom anđelicom i zgodnom prijateljicom okretala se cijela plaža, a ovakve prizore prošlo smo ljeto mogli gledati i u Hrvatskoj!