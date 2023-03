Danijela Martinović otkrila pokoji detalj o novom partneru i javno ga pohvalila: ''To nisam nikad stvarno vidjela ili rijetko...''

Vlasnica brojnih pjesama koje publika voli, Danijela Martinović, svojoj je kolekciji dodala još jednu - ''Vjerujem ljudima'', za koju je prije nekoliko dana objavila videospot. Ondje je okupila ljude koji svojim pričama i životom mogu biti nadahnuće drugima. Dijani Kardum za In maagzin je ispričala vjeruje li ona ljudima. Otkrila je i čime ju je osvojio partner Josip Plavić te zasviraju li kad zajedno.

''Od prvog trenutka kad mi je Zoran Mišolongin donio pjesmu da je čujem odmah mi je nekako zazvučala zaista kao jedna svojevrsna oda ljudima odnosno dobru koje živi u srcima'', rekla je Danijela Martinović.

Nekoliko mjeseci nakon objave ''Vjerujem ljudima'', pjevačica je objavila i videospot za pjesmu u kojem je okupila inspirativne ljude koji svojim primjerom potvrđuju da se može i da je važno vjerovati ljudima.



''To mi je pala ideja napamet da zapravo jedini koji može prenijeti na najbolji način tu poruku su ljudi. Stvarni ljudi koji žive među nama i koji svojim životima potvrđuju kako je iznimno potrebno vjerovati ljudima'', govori Danijela.

S njom su u videospotu zapjevali i vatrogasac Ivan Brezovečki, paraolimpijac Josip Zima, humanitarke Marija Butković i Kristina Panić, arhitekt i autor knjige Putovanje zvano igra Marko Babić, djevojčica Leilani te Nives Maja i Dorijana, koje su Danijelu podučile znakovnom jeziku.



''To je moj prvi kontakt sa znakovnim jezikom i bila sam malo u tremi da li ću zapravo pohvatati, nije zapravo poanta samo uhvatiti pokret rukom nego zapravo da osjetim značenje tih riječi i moram reći da nam je išlo izuzetno brzo'', priča Danijela.

Dio videospota su i fotografije i uspomene koje su mjesecima Danijelini obožavatelji slali na njezin poziv.



''Tako da sam dobila nevjerojatno puno fotografija i nažalost nisam ih, nije ih bilo moguće sve uvrstiti i to mi je nekako žao, ali sam toliko bila oduševljena. Mislim dobila sam neke fotografije iz 90-ih godina, baš su mi onako zasuile oči'', priča Danijela.



Vjerujete li Danijela ljudima?

''Apsolutno vjerujem ljudima. To nije stvarno. Ja ne nosim ružičaste naočale, ja stvarnost vidim onakvu kakva je i stvarno vjerujem u dobro u ljudima. Jer kad sve ogolimo, gdje god da dođemo u bilo kakvu instituciju. Bilo što da napravimo, uvijek je tamo čovjek koji će nas dočekati, koji će nam pružiti ruku i možda odvesti naš život u potpuno novom smjeru'', objasnila je Danijela.

Upravo se to i njoj dogodilo. Jedan posjet policiji promijenio je njezin ljubavni život. Nedavno je, naime, otkrila da je njezino srce osvojio kriminalistički inspektor Josip Plavić.



''To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na inzternetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam pogledaj molim te što se s tim radi. Ona je rekla Danijela mi to moramo prijaviti. Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme'', rekla je.

''Auu.. stvarno je poseban, drugačiji, njegov pogled na život recimo dosta se ponaša prema ljudima, to nikad nisam stvarno vidjela ili vrlo rijetko. Običnim ljudima. Ljubazan je, susretljiv, poseban je.... ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričat....'', rekla je Danijela.

Je li Josip isto ljubitelj glazbe?



''Apsolutno. On je 16, 17 godina imao svoj bend Izvan zakona, čak je i skladao. Svirao je gitaru. Tako da ima veliko iskustvo u glazbi'', ispričala je Danijela.

Zasviraju li nekad zajedno?



''On me ponekad iznenadi'', priznala je Danijela.

Znamo da nije imala takvih pjesama, ali je li rokerica u duši?



''Apsolutno. Svatko ko mene pozna zna da sam ja istinska i prava rokerica i to uopće nije šala. Jer ja kad sam počela, koliko sam imala 14-15 godina. Onda sam udarala te rokerske stvari i obožavala sam pjevat Janis Joplin. Čak i dan danas znam na nekim svojim koncertima, ako baš procijenim da je trenutak onda otpjevam legendarnu pjesmu koju obožavam Me and Bobby mcgee, ne moju nego pjesmu od Janis Joplin'', otkrila je Danijela.

Možda upravo s nekom rokerskom pjesmom ponovno stane na pozornicu Eurosonga.

Bi li se ponovno prijavila na Eurosong?

''Nekako sam, ja sam čak sama sebe to pitala. S jedne strane malo me nekako strah tu čaroliju, ''Neka mi ne svane'' i svega nekako možda pokvariti s nečim. A s druge strane ako bi stvarno u svom srcu osjećala da imam nekakvu pjesmu za koju mogu stat mislim da bi se usudila'', priznala je.

Prije toga očekuje ju i objava nove knjige... A to je sigurno tek dio onoga što još priprema.

