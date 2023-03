Danijela Martinović o željama i planovima s novim dečkom: "Život je tako čudesan, bit će mi drago ako se to dogodi"

Danijela Martinović progovorila je o svojem dečku Josipu Plaviću i njihovim planovima za budućnost.

Pjevačica Danijela Martinović u prvom izlasku od objave vijesti da ima novog muškarca u svojem životu otkrila je pokoji detalj o naočitom inspektoru Josipu Plaviću, koji je nenadano ušao u njezin život.

Pogledaj i ovo Ne skida osmijeh s lica! Prve fotografije Danijele Martinović u zagrljaju naočitog inspektora koji joj je osvojio srce!

"Nisam to uopće očekivala, apsolutno sam sretna i nisam razmišljala kako se to može dogoditi. Život je tako čudesan da mu se treba baciti u zagrljaj, a ja sam poznata da se volim baciti životu u zagrljaj i onda on uzvrati najčvršćim zagrljajem koji ste mogli zamisliti", kazala je Danijela za Večernji list na promociji knjige "Arsen - Sjećanja" u Zagrebu.

Osim što radi kao inspektor, Josip je i dio benda Izvan zakona, u kojem svira gitaru, pjeva prateće vokale i uglazbljuje tekstove koje piše njegova kolegica kriminalistkinja, pa Danijela već sanja i o nekoj budućoj suradnji.

"Pisao je pjesme, sad već duže godina nije pisao, ali glazba je dio njegova života i nije bio potpuno upoznat s mojim opusom, ali sad se šalimo na taj račun i međusobno se upotpunjujemo. Bilo bi mi drago da pobudim u njemu želju za stvaranjem pjesama, ako se to dogodi, bit će mi drago. Bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno", priznala je pjevačica.

Podsjetimo, Danijela je detalje svoje nove romanse otkrila za Gloriju.

"Prvi susret dogodio se prije otprilike godinu dana, kad je odvjetnica u moje ime podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Slučaj je brzo riješen, a potom se počela razvijati naša priča. Sve je započelo jednim neplaniranim telefonskim pozivom, koji se očito morao dogoditi. Nakon što smo se upoznali, provodili smo puno vremena razgovarajući i polako počeli primjećivati da dijelimo iste vrijednosti, poglede na život i svijet oko sebe, pa čak i poneke snove", rekla je Danijela te je dodala i kako njihova ljubavna priča podsjeća na filmski scenarij.

"Prolazimo puno lijepih trenutaka, o kojima ću se sigurno literarno izraziti u budućnosti jer želim da ova priča ostane zabilježena", istaknula je pjevačica.

Danijela iza sebe ima dugogodišnju vezu s Petrom Grašom i brak s Markom Perkovićem Thompsonom.

I iza Josipa je jedan brak u kojem je dobio kćer, a s bivšom suprugom u dobrim je odnosima.

