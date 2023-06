Svi je ovakvu pamte, no šokirala je promjenom imidža tijekom posljednjeg pojavljivanja, ali i rastužila jednom vijesti o sebi

Susan Boyle otkrila je pred kamerama da je prije godinu dana imala moždani udar, ali sada se vratila na pozornicu i sve iznenadila.

Britanska pjevačica Susan Boyle na iznenađenje svih pojavila se u finalu showa "Britain's Got Talent", u kojem se svojevremeno proslavila i osvojila brojna srca, a sve je šokirala priznanjem da je doživjela manji moždani udar.

62-godišnja Susan, koja se pojavila u hit-showu 2009. godine, sumnjala je da će uopće ikada više moći nastupati nakon što joj se zdravlje pogoršalo. No sada se vratila na pozornicu pjesmu s kojom je bila na audiciji "I Dreamed A Dream" iz mjuzikla Les Miserables.

"Sjajan je osjećaj biti ovdje. Za mene je posebno, prošlog travnja doživjela sam manji moždani udar, borila sam se da se vratim na pozornicu i uspjela sam", izjavila je Susan.

Njezinu povratku u show razveselili su se obožavatelji, ali i članovi žirija, među kojima i Simon Cowell.

"Susan, toliko ti dugujemo. Znao sam da nisi dobro, ali ako se itko trebao vratiti, to si bila ti. Bez tebe ne bi bilo isto", zaključio je Simon.

Susan je 2009. godine šokirala obožavatelje nevjerojatnom izvedbom i pjevačkim talentom, koji su je vinuli na put do slave i donijeli joj zaradu od 20 milijuna funti. Nakon toga je objavila i najprodavaniju ploču svih vremena u Velikoj Britaniji, a čak je snimila i nekoliko televizijskih uloga.

No i dalje je ostala skromna Susan pa živi u istoj kući u West Lothianu kao i posljednjih 60 godina, koja za nju ima veliku sentimentalnu vrijednost. Nije ju željela zamijeniti za raskošniju rezidenciju ni nakon što je stekla slavu i bogatstvo.

"To ima veze sa sjećanjima na odrastanje, moraš znati odakle dolaziš i gdje su ti korijeni. Najbolje je biti prizemljen i sa svojim korijenima. To vas drži na zemlji i sprječava vas da kažete stvari koje možda ne biste trebali reći", izjavila je Susan jednom prilikom za OK! magazin.

Život joj se preko noći promijenio te je od siromašne kućanice postala prava senzacija, a njezin audicijski nastup na YouTubeu ima stotine milijuna pregleda. Pobjeda u popularnom showu izmakla joj je za dlaku, no zbog svojih pjevačkih sposobnosti nastupila je na velikim svjetskim pozornicama i zaradila pravo bogatstvo.

Dok joj je velika zarada omogućila da bezbrižno živi, novac je bio uzrok njezine velike svađe s bratom. Susan i njezin brat Gerry nisu razgovarali dvije godine nakon što su se pojavile glasine o tome da joj je on prijetio kako će si oduzeti život ako mu ne da 50 tisuća funti. Navodno mu je tijekom godina dala čak 400 tisuća funti, no njemu je smetalo što nije prekinula odnose s članovima obitelji koji su proširili te glasine. Ipak, pomirili su se 2016. godine i odonda su u dobrim odnosima.

Od pojavljivanja u showu drastično je promijenila svoj izgled. Tijekom godina je počela imati elegantniji stil od onoga po kojem je pamtimo, a bila je i na tretmanu botoksa, izgubila je dosta kilograma i pokušava živjeti što zdravije.

Što se tiče ljubavnog života, poprilično je tajanstvena, a o toj je temi prvi put progovorila kada je tijekom turneje upoznala jednog američkog liječnika, i to u jednom hotelu u kojem je odsjela.

"Otišli smo nekoliko puta na ručak, no ne želim ništa više od platonske veze. Predugo sam sama da bih se sada udavala", ispričala je u jednom intervjuu, u kojem je priznala i da joj laskaju pisma muških obožavatelja.

