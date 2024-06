Sa samo 32 godine preminula je djevojka koja je svojim moćnim glasom očarala svijet, vijest o njenoj smrti odjeknula je tek nakon nekoliko mjeseci

Emma Jones je 2015. očarala svijet izvedbom opernog klasika "Ave Maria" u showu "Britain's Got Talent", a ove godine je izgubila životnu bitku teškom bolesti.

Emma Jones, bivša polufinalistica showa "Britain's Got Talent", preminula je u dobi od 32 godine nakon bitke s teškom bolesti.

Umrla je još u veljači, a tužna vijest tada je objavljena na njezinoj Facebook stranici, no prošla je ispod radara i tek su sada svjetski mediji izvjestili o njezinoj smrti.

"Žao mi je što vas moram obavijestiti da je Emma Jones preminula. Umrla je na Valentinovo nakon što joj je dijagnosticiran rak više organa. Liječnici misle da je krenulo s rakom jajnika koji se zatim proširio na druge organe. Preminula je mirno u bolnici Cumberland", piše u objavi.

Jones je u talent showu "Britain's Got Talent" sudjelovala 2015. godine, kad joj je bilo samo 23 godine, a tada je oduševila suce izvedbom opernog klasika "Ave Maria".

"Stvarno mi se sviđaš. Zapravo ću reći da te volim", rekao joj je tada Simon Cowell, a svi suci su joj ustali i zapljeskali.

Emin bivši partner John Hastings rekao je za News i Star da će mu "nedostajati njezina osobnost, osmijeh i prekrasan glas".

"Bila je predivna kao osoba, svatko se želio družiti s njom", izjavio je, a prisjetio se i kako je Emma postala lokalna zvijezda u rodnom Carlisleu nakon što se pojavila u popularnom showu.

Otkrio je i što je rekao na Emminom sprovodu u crkvi Allonby's Christ Church.

"Bio sam ponosan i dirnut Emminim postignućem u Britain's Got Talentu, u kojem je savladala tremu i oduševila suce i gledatelje, a aplauz ju je rasplakao, no znao sam da su to suze radosnice. Velika je šteta što je nikad više nećemo vidjeti, no još imamo njezine nastupe online kroz koje ćemo čuvati uspomenu na nju", rekao je John u svojem govoru, prenosi Daily Mail.

