Slavni milijunaš šokirao izgledom u videu koji je objavio, a rekao je da će prestati: "Što se dogodilo s njegovim licem?"

Simon Cowell objavio je video na Twitteru kojim je šokirao svoje obožavatelje i svi se pitaju što se događa s njegovim licem.

Britanski televizijski i glazbeni mogul Simon Cowell izazvao je zabrinutost obožavatelja u novom videu koji je podijelio na društvenim mrežama i to zbog svog čudnog izgleda.

63-godišnji Simon na snimci izgleda neprepoznatljivo, s nevjerojatno glatkim tenom, sjajnim bijelim zubima i drugačijima crtama lica nego inače, što sve ukazuje da je očito ponovno posegnuo za određenim kozmetičkim tretmanima.

U videu poziva ljude da se prijave u novu sezonu britanske verzije showa Supertalent, ali svi su komentirali njegov izgled.

What have you done to your face?!?! pic.twitter.com/slSt7SB8Tj