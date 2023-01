Glazbeni mogul ponovno je zabrinuo javnost, vidno umoran nije mogao sakriti rezultate silnih kozmetičkih zahvata

Simon Cowell već mjesecima zabrinjava obožavatelje i javnost diljem svijeta izgledom svojeg lica nakon silnih estetskih operacija.

Britanski televizijski i glazbeni mogul Simon Cowell već mjesecima izaziva zabrinutost kod obožavatelja i javnosti koja ga prati. Simon je u posljednje vrijeme neprepoznatljiv, a njegovo lice zategnuto je i podbuhlo zbog pretjeranog korištenja botoksa.

Pogledaj i ovo tvorac globalnog fenomena Milijunaš povukao težak potez i označio kraj uspješne ere nakon 17 godina, donio tešku odluku kako ne bi postao meta poruge!

Paparazzi su Simona uhvatili na izlasku sa snimanja nove sezone ''Britain's Got Talent'', a iako je bio vidno umoran, Cowell je svejedno zagrlio okupljene fanove i fotografirao se s njima.

Početkom prosinca prošle godine Simon je podijelio video u kojem poziva ljude da se prijave u novu sezonu britanske verzije showa Supertalent, ali svi su komentirali njegov izgled.

"Što se dogodilo s njegovim licem", "O Bože, umalo ga nisam prepoznala", "Lice mu izgleda kao da se topi", "Netko je zaboravio isključiti Snapchat filtere ili", "Što mu se dogodilo s licem i kosom", "Simon Cowell je iz godine u godinu sve mlađi", samo su neki od komentara.

Simon je prvi put o estetskim zahvatima progovorio prije nekoliko godina, kada je priznao da koristi botoks jer želi izgledati mlađe, ali i da će prestati jer smatra kako je pretjerao, no čini se kako se na kraju ipak predomislio.

Inače, Simon je u vezi s Lauren Silverman još od 2009. godine, a upoznali su se pet godina ranije, i to na Barbadosu. Laura je tada tamo ljetovala s tadašnjim suprugom i Simonovim dobrim prijateljem Andrewom Silvermanom, a navodno je producent već onda bacio oko na nju.

No kako je bila u braku, Simon je nastavio izlaziti s drugim ženama, uključujući novinarku Terri Seymour i vizažisticu Mezhgan Hussainy, s kojom je bio zaručen od 2010. do 2011. godine, no kasnije je priznao kako je to bila velika pogreška.

Nakon dvije propale veze Simon se ipak odlučio javiti Lauren, koja je živjela u New Yorku i u čijem se društvu vrlo ugodno osjećao. Iako je bila udana, počeli su tajnu vezu, no sve su priznali 2013. godine kada je Lauren ostala trudna. Ubrzo nakon toga njezin je suprug zatražio razvod zbog preljuba, a brak su brzinski okončali u studenom iste godine.

