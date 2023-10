Pogledajte kako izgleda dom srpske zvijezde o kojoj trenutačno priča cijela regija, a u Zagrebu je napravila pravu pomutnju!

Aleksandra Prijović glavna je tema medija ovih dana, a mnogi su se odmah počeli interesirati i za njezin privatni život. Osim što je u skladnom braku, pjevačica ima i kuću od koje zastaje dah.

Aleksandra Prijović 28-godišnja je srpska zvijezda o kojoj se proteklih dana neprestano priča u regiji, ali i u Hrvatskoj s obzirom na to da je rasprodala dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a na tom je putu i treći.

No osim uspjeha u glazbi, javnost se zainteresirala i za njezin privatni život. Već je poznato da je pjevačica u braku s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem, a evo i gdje im je dom. Glazbeni producent i pjevačica zajedno imaju sina Aleksandra, a žive u vili na Bežanijskoj kosi.

Vila je vrijedna 500 tisuća eura, okružena je metalnom ogradom i opremljena je decentno, bez suvišnih detalja, piše Blic.

Kako se može vidjeti po fotografijama koje Aleksandra objavljuje na društvenim mrežama, njihovim domom dominiraju svijetle boje i pomno odabrani detalji. Posebno mjesto u kući zauzima klavir za kojim je Filip jednom fotografirao i svog sinčića.

Pjevačica se najčešće fotografira ispred velikog ogledala u spavaćoj sobi, a nekoliko je puta pozirala i na terasi oko koje je zelenilo i cvijeće.

Prijović i Filip luksuznu nekretninu kupili su nakon vjenčanja, a fotografije cijele kuće možete pogledati OVDJE.

Aleksandra je rođena u Srbiji u Somboru, a djetinjstvo je provela u Hrvatskoj. Njezini roditelji Borka Mihajlović i Nedjeljko Prijović razveli su se kad je imala samo tri godine, a ona je nakon razvoda ostala živjeti s majkom u Hrvatskoj.

Iako se već godinama probija na estradi, tek je sad dobila veliki vjetar u leđa, a iza sebe ima i nekoliko velikih hitova poput ''Za nas kasno je'', ''Klizav pod'', ''Testament'' i neke od novijih ''Ja sam odlično'', ''Ko si ti'', ''Duguješ mi dva života''.

Upravo ti hitovi, kao i njezine ostale pjesme, orit će se i zagrebačkom Arenom 1., 2. i 3. prosinca.

''Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo, otvaramo i treću zagrebačku Arenu - vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ''Istoka do Zapada'' počela je, i to najljepše što je mogla'', poručila je Aleksandra Prijović na Extra FM-u.

