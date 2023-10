Srpska pjevačka zvijezda ruši rekorde, najavljen i treći koncert u zagrebačkoj Areni: ''Moji snovi su se ostvarili''

Aleksandra Prijović rasprodala je dvije večeri u zagrebačkoj Areni, a sad najavljuje i treću!

Zagreb će tri dana plesati uz pjesme najveće regionalne zvijezde današnjice - Aleksandre Prijović koja je upravo najavila svoj treći koncert u zagrebačkoj Areni!

Nakon što su ulaznice za prva dva koncerta rasprodane u rekordnom roku, popularna Prijović ne krije oduševljenje kao ni zahvalnost prema svojoj vjernoj publici koju je ponovno odlučila razveseliti:

''Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo otvaramo i treću zagrebačku Arenu - vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ''Istoka do Zapada'' je krenula i to najljepše što je mogla'', poručila je Aleksandra Prijović za Extra FM.

Popularna pjevačica proteklih dana je održala tri spektakularna nastupa u prepunoj beogradskoj Štark Areni i svojim fanovima priredila koncerte za pamćenje:

''Nisam mogla suspregnuti emocije, niti sakriti suze. Sada kada gledam snimke, nemam osjećaj da sam to ja. Iskreno, kao da sam sve to sanjala'', izjavila je Aleksandra u svom prvom intervjuu nakon beogradskog trijumfa samo za slušatelje Extra FM-a.

Potrudila se oko svakog detalja, te je oduševila glasom, emocijom, energijom, ali i vizualnim i scenskim efektima. Ništa manje se ne očekuje ni u Zagrebu.

