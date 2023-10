Tko je srpska megazvijezda koja je najavila i treći koncert u Areni? Odrasla je u Hrvatskoj, a udala se u vrlo poznatu obitelj!

Aleksandra Prijović srpska je folk-zvijezda koja je već dvaput rasprodala zagrebačku Arenu, a evo tko je zapravo ona i zašto je Hrvati toliko vole.

Aleksandra Prijović ime je koje se u posljednje vrijeme često spominje u našoj regiji, a povod tome su rasprodani koncerti te mlade srpske folk-zvijezde koja je u Beogradu rasprodala tri Arene, a sada je najavila da će i treću večer nastupiti u zagrebačkoj Areni ovog prosinca.

Prva tri dana dvanaestog mjeseca rezervirana su za Aleksandru, a evo i tko je ta žena za kojom trenutačno ludi cijela regija.

28-godišnja Aleksandra rođena je u Srbiji u Somboru, a djetinjstvo je provela u Hrvatskoj. Njezini roditelji Borka Mihajlović i Nedjeljko Prijović razveli su se kad je imala samo tri godine, a ona je nakon razvoda ostala živjeti s majkom u Hrvatskoj.

"Najteže mi je bilo kad dođu novogodišnji i božićni praznici. Svi moji prijatelji bili su sa svojim roditeljima, ali ne i ja. Malo sam bila kod mame, malo kod tate, a željela sam da budemo zajedno. To mi je oduvijek bila boljka", rekla je za Aleksandra za magazin Glossy. Popularna pjevačica rođena je i odrasla u Belom Manastiru, a tijekom srednje škole prijavila se na audiciju za Zvezde Granda.

Zbog pojavljivanja u popularnom glazbenom showu u školi su je ismijavali pa joj je život u Hrvatskoj ostao u ružnom sjećanju. "Okruženje u kojem sam živjela bilo je nemilosrdno prema meni, ali i mojoj majci. Vrijeđali su nas i ponižavali bez ikakva razloga. To me baš boljelo. Svi su se družili zajedno, a ja sam imala samo jednu prijateljicu", izjavila je Aleksandra, koju, priznaje, danas bolna prošlost više ne opterećuje.

Danas je sretna žena koja je udana za posinka Lepe Brene Filipa Živojinovića, a nakon što su 2018. stali pred oltar, u ožujku 2019. godine njihovu je ljubav okrunio i sinčić Aleksandar.

Iako se već godinama probija na estradi, tek je sad dobila veliki vjetar u leđa, a iza sebe ima i nekoliko velikih hitova poput ''Za nas kasno je'', ''Klizav pod'', ''Testament'' i neke od novijih ''Ja sam odlično'', ''Ko si ti'', ''Duguješ mi dva života''.

Upravo ti hitovi, kao i njezine ostale pjesme, orit će se i zagrebačkom Arenom 1., 2. i 3. prosinca.

''Bio mi je san napuniti Arenu, prijašnjih sam godina maštala o tome, a sada su se moji snovi ostvarili – hvala vam! Na moju veliku sreću, radost i najveće zadovoljstvo, otvaramo i treću zagrebačku Arenu - vidimo se i 3. prosinca na Extra koncertu godine. Jedva čekam, u Zagrebu će biti ludilo, potrudit ću se da to bude nezaboravno druženje, dat ću sve od sebe, bit će i gostiju, ali to neka ostane iznenađenje. Turneja od ''Istoka do Zapada'' počela je, i to najljepše što je mogla'', poručila je Aleksandra Prijović na Extra FM-u.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Preživjela je stravičan napad kiselinom i jedva se oporavila od 400 operacija, a sada je čula vijest od koje se ledi krv u žilama

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Simona u velikoj tuzi zbog gubitka bliske osobe: "On je bio uvijek uz mene, bio je pažljiv i pun ljubavi"