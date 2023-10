Simona u velikoj tuzi zbog gubitka bliske osobe: "On je bio uvijek uz mene, bio je pažljiv i pun ljubavi"

Simona Mijoković In Magazin

Simona Mijoković uputila je posljednji pozdrav fra Smiljanu Kožulu, s kojim je bila posebno vezana.

Simonu Mijoković, nekoć Gotovac, rastužila je vijest o smrti fra Smiljana Kožula.

Na svojem profilu na Facebooku uputila mu posljednji pozdrav pa prepričala njihov prvi susret i daljnja druženja.

"Sjećam se, prije desetak godina došla sam na njegov susret u zajednicu. Sve je bilo u radosti, slavljenju i molitvi. S velikim poštovanjem prišla sam mu i pružajući ruku rekla: 'Hvaljen Isus i Marija, ja sam Simona.' A on meni da zna i da ga raduje moj dolazak. Znala sam doći k njemu u Siget i na svetu ispovijed. A on, on je bio uvijek uz mene, u tišini, u molitvi. Često bi znao komentirati status/svjedočanstva koje je malo srce ispisalo za Presveto Srce našeg života. Uvijek mi je čestitao rođendane i rođenja djece. Uvijek je bio pažljiv i pun ljubavi prema bližnjemu. A još češće javljao bi nam se u tišini na WP, blagoslivljajući nas, moleći za nas, i slao poticajne tekstove i videe", otkrila je Simona. Prisjetila se i njihova posljednjeg susreta.

"Posljednji put uživo vidjeli smo se na Laudato prije emisije More milosrđa kad sam rodila Zvjezdanu. Isto me blagoslovio i uvijek se radovao proslavi Božjoj kroz naš život, kroz otvorenost životu. A posljednji put čuli smo se prije nekoliko mjeseci, kad sam ga zvala da moli za jedno moje dijete, da je Gospodin dotakne. A on mi kaže: 'Simona moja, ja sam ti u bolnici, ležim.' Fra Smiljane, onda ćemo mi pojačati molitvu za vas", napisala je.

"Sad pred kraj ljeta duh je osjećao da se bliži njegov odlazak Ocu. Nedostajat će silno. Za sve nas gubitak, ali za Nebo dobitak. Sad imamo još jednog zagovornika. Uz patera Zvjezdana Linića. Uz fra Božu Lujića. Uz oca Lorenza M. Fra Smiljane Kožule, kao što si blago preminuo u Gospodinu na sveti Blagdan anđela čuvara, neka te tvoj sveti anđeo čuvar vjerno dovede u Kraljevstvo Božje uz zagovor Majke Kraljice Svete Krunice, koju si vjerno svjedočio u sve dane života svoga. Počivao u miru Božjemu. Volimo te, sveti i vjerni svećeniče Kristov. Tvoja obitelj Mijoković", poručila je Simona uz zajedničku fotografiju s fra Kožulom.

Simone se i danas mnogi sjećaju kao supruge Ante Gotovca, s kojim je svojevremeno žarila i palila domaćim medijskim prostorom, no posljednjih desetak godina živi potpuno drukčije, u molitvi i obiteljskoj idili sa suprugom Stanislavom i njihovih petero djece u Austriji. S Gotovcem je jedino još veže njihova kći Gabriela, kojoj je danas već 17 godina.

