Širi se snimka nastupa Baby Lasagne iz prvog reda na Dori, gledatelji se žale na loš zvuk: ''Evo kako je stvarno zvučao!''

Internetom se širi snimka Baby Lasagne iz prvih redova na Dori, evo kako je zvučao favorit uživo za razliku od televizije.

Domaća i strana publika oduševljena je nastupom Baby Lasagne u jučerašnjem polufinalu Dore, međutim, mnogi su komentirali da je zvuk u prijenosu uživo bilo loš.

Na zvuk su se gledatelji žalili i prvu polufinalnu večer, a sada se društvenim mrežama proširila snimka kako je Lasagna zvučao iz prvog reda.

''Ljudi iz publike dijele video kako je zvučao uživo. Ovo je samo dokaz da je HRT za*ebao ozvučenje'', glasio je jedan od komentara stranih fanova.

People from the audience are sharing videos of Baby Lasagna singing live. This just proves that HRT really fucked up the audio #Eurovision2024 #Eurovision #Dora2024 #babylasagna https://t.co/ePNUu7fvsR