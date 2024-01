Objavljene su novosti o ovogodišnjem izboru hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije.

Dora, izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, ove će se godine održati u studijima Hrvatske radiotelevizije na zagrebačkom Prisavlju i trajati će tri dana, objavio je HRT.

Predviđene su dvije polufinalne večeri koje će se održati 22. i 23. veljače, a zatim i veliko finale u nedjelju 25. veljače.

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije prvi puta je održan 1992. godine, a Dora se tijekom narednih godina najčešće održavala u Opatiji.

Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave, a odabrana su 24 izvođača i njihove pjesme s kojima će na Dori 2024. pokušati izboriti odlazak na Eurosong, te četiri rezerve u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Jedna od rezervi bio je pjevač umjetničkog imena Baby Lasagna, koji je dospio na popis izvođača nakon odustajanja pjevačice Zsa Zse, te je u kratkom roku postao i jedan od favorita za pobjedu.

Popis svih izvođača na Dori 2024. donosimo u nastavku, a sve pjesme sada možete poslušati na službenom YouTube kanalu Dore.

1. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

2. Pavel – DO MJESECA

3. Vinko (Čemeraš) – LYING EYES

4. Kedžo – VOLJENA ŽENO

5. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

6. Let 3 – BABA ROGA

7. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

8. Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

9. Boris Štok – CAN WE TALK

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. Natalie Balmix – DIJAMANTI

12. Marcela Oroši – GASOLINE

13. Noelle – BABY, BABY

14. James Night – NEBO PLAČE

15. Misha – ONE DAY

16. Erna – HOW DO YOU LOVE ME

17. Stefany Žužić – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

18. Lana Mandarić – MORE

19. Eugen – TIŠINE

20. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

21. Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

22. The Splitters – OD KAD TE SANJAM

23. ET – PAMETNOM DOSTA

24. Baby Lasagna – RIM TIM TAGI DIM

Podsjetimo, Hrvatsku je na Eurosongu 2023. godine predstavljala grupa Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ", a natjecanje su završili na 13. mjestu.

