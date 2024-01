Mrle o pjesmi ''Babaroga'' za Doru: "Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao!"

Damir Martinović Mrle u svom je stilu progovorio o pjesmi ''Babaroga'' s kojom će ove godine Let 3 nastupiti na Dori.

Jedan od članova grupe Let 3, Damir Martinović Mrle na Instagramu se oglasio o pjesmi ''Babaroga'' s kojom će Let 3 i ove godine pokušati izboriti pobjedu na Dori.

"Kužim da ima neke elemente i na neku foru ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Angažirao sam DORH i raznorazne druge stručnjake i naći ćemo mi tko je tu kriv i tko to nama podmeće. Čim budem imao neke informacije ja ću to vama javiti", rekao je ljutito Mrle.

"Ti si legenda", "Genij, plus dobar PR", "Prokleti babin rog", "Uvijek ste genijalni", pisali su pratitelji.

Naime, već čim je izašao popis pjesama za Euroviziju na listi se nalazila grupa Let 3 s pjesmom Babaroga, a dečki su se odmah javili i našalili da se nisu ponovno prijavili te da je to sve neistina.

Za Večernji list također je demantirao sve.

"Pretpostavljam da se radi o nekom hakiranju. Pjesma ''Babaroga'' ne postoji. Kako ćemo nastupiti s pjesmom koje nema, što da radimo".

