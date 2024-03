Ovo je pjesma uz koju Plenković održava skupove HDZ-a, što kažete na njegov odabir?

Andrej Plenković stigao na okupljanje HDZ uz pjesmu "Eye of the Tiger" o čemu se ne prestaje pričati.

HDZ je u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održao svoj Opći Sabor na kojem su usvojili program stranke i predstavili slogan za predstojeće parlamentarne izbore, a jedna stvar je posebno sve zaintrigirala.

Riječ je o trenutku dolaska premijera Andreja Plenkovića u dvoranu, koji se pojavio na pjesmu "Eye of the Tiger" grupe Survivor, a koja je stekla kultni status nakon filma "Rocky". Uz nju se taktove pozdravljao s brojnim okupljenim stranačkim kolegama koji su ga srdačno pozdravljali.

Za Plenkovića su ovi poprilično užurbani dani, pogotovo nakon što je predsjednik države Zoran Milanović najavio da će se kandidirati za premijera, što je podiglo buru u domaćoj javnosti. Vijest je to o kojoj se ne prestaje pričati, a svoj komentar na to je dala i Severina putem društvenih mreža, nakon što se i prije nekoliko mjeseci javno obratila predsjedniku.

Ona je u priči na svom profilu na Instagramu objavila tu vijest, a onda mu je posvetila i Konstraktinu pjesmu "Novo, bolje" uz njegov citat "Došlo je vrijeme da se konji sedlaju" i video izjave koju je dao za medije uz citat "Milanović ide na parlamentarne izbore: "Rijeke pravde dolaze".

Konstrakta se s pjesmom "Novo, bolje" natjecala na ovogodišnjoj Beoviziji, a njezine su riječi mnogi protumačili kao ismijavanje vlasti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Severina je i prije dva mjeseca na društvenim mrežama reagirala na izjavu predsjednika Milanovića i to nakon što je on u medijima komentirao odluku Vrhovnog suda o poništenju presude Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad njihovim sinom.

"Devet godina to traje, taj dječak vjerojatno je sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može...", rekao je Milanović.

Severina mu je odgovorila na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila video njegova obraćanja medijima.

"Poštovani Predsjedniče, nije 9 godina, 11 godina to traje. Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu. I da je to poigravanje sustava s jednim djetetom više od desetljeća - bešćutno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno djetinjstvo i pravo na dom.

I na kraju, hvala na brizi, nema dijete još sijedih... I nije poludio... Ali i Vi, Predsjedniče, morate shvatiti da je upravo vijeće Vrhovnog suda ovo vratilo na presudu iz prvog stupnja. I što ćemo sad? Kažu, pravda uvijek pobijedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobijedila na početku", poručila je tada Severina uz snimku.

