Severina komentirala kandidaturu Zorana Milanovića za premijera, evo i koju pjesmu mu je posvetila!

Severina komentirala je vijest o kandidaturi Zorana Milanovića za premijera države kojom je on iznenadio domaću javnost.

Vijest da će se sadašnji predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović kandidirati za premijera države uzburkala je domaću javnost i društvenim su mrežama počele kružiti brojne reakcije, a priliku da prokomentira tu vijest iskoristila je i Severina.

Ona je u priči na svom profilu na Instagramu objavila tu vijest, a onda mu je posvetila i Konstraktinu pjesmu "Novo, bolje" uz njegov citat "Došlo je vrijeme da se konji sedlaju" i video izjave koju je dao za medije uz citat "Milanović ide na parlamentarne izbore: "Rijeke pravde dolaze".

Konstrakta se s pjesmom "Novo, bolje" natjecala na ovogodišnjoj Beoviziji, a njezine su riječi mnogi protumačili kao ismijavanje vlasti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Severina je i prije dva mjeseca na društvenim mrežama reagirala na izjavu predsjednika Milanovića i to nakon što je on u medijima komentirao odluku Vrhovnog suda o poništenju presude Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad njihovim sinom.

"Devet godina to traje, taj dječak vjerojatno je sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može...", rekao je Milanović.

Severina mu je odgovorila na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila video njegova obraćanja medijima.

"Poštovani Predsjedniče, nije 9 godina, 11 godina to traje. Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu. I da je to poigravanje sustava s jednim djetetom više od desetljeća - bešćutno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno djetinjstvo i pravo na dom.

I na kraju, hvala na brizi, nema dijete još sijedih... I nije poludio... Ali i Vi, Predsjedniče, morate shvatiti da je upravo vijeće Vrhovnog suda ovo vratilo na presudu iz prvog stupnja. I što ćemo sad? Kažu, pravda uvijek pobijedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobijedila na početku", poručila je tada Severina uz snimku.

