Tko je samozatajna supruga Enisa Bešlagića? Znaju se gotovo cijeli život, a prije ljubavi ih je povezivalo nešto drugo!

Enis i Sabina Bešlagić slove kao jedan od najdugovječnijih parova scene, a poznaju se gotovo cijeli život.

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić oduševio je publiku u rasprodanoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu gdje je izveo svoju predstavu "Da sam ja neko" o svom životu, a u kojem mu je jedna od najvećih podrški njegova supruga Sabina.

Njih dvoje poznaju se gotovo cijeli život, prije nego su se zaljubili bili su najbolji prijatelji i danas slove kao jedan od najdugovječnijih i najstabilnijih parova domaće scene.

Enisa gledamo kao člana žirija osme sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", a uoči početka emitiranja, otkrio nam je kako je Sabina reagirala na njegovu novu ulogu i bi li je nazvao svojom obožavateljicom.

"Ne bih ja rekao da je ona moja obožavateljica, ne bih ja to tako nazvao, a taj show je zabavan i ima neku posebnost, obiteljski smo to voljeli gledati zajedno. Pa je lijepo biti iznutra, pa su moji doma ponosni što to radimo", priznao nam je Enis.

Bešlagići su samozatajan par i ne pojavljuju se često zajedno u javnosti, no kamo god dođe lijepa Sabina je pravi mamac za poglede i ukrade pažnju svom poznatom suprugu s kojim je dobila i dvoje djece, kćer Asju i sina Maka.

Jedno od posljednjih događanja na kojima smo ih mogli zajedno vidjeti bilo je vjenčanje Jusufa Nurkića i njegove odabranice Emine Durić prošle godine u Dubrovniku, a prije toga su zajedno stigli i na proslavu 50. rođendana naše pjevačice Nine Badrić s kojom su dobri prijatelji.

