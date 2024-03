Enis Bešlagić okupio cijelu estradu zbog svoje životne priče: ''Od grobara do glumca, znaš, to je neka definicija''

Cijela estrada i obitelj na okupu. Političari, sportaši, glumci, pjevači - autorska predstava ''Da sam ja neko'' Enisa Bešlagića sinoć je privukla mnoge u veliku dvoranu Lisinski. Bešlagića publika voli gdje god se pojavio, još od vremena Šemse u "Našoj maloj klinici". Zašto će ga Žarko Radić morati odvesti na večeru, zbog čega se Tarik Filipović s Enisom može poistovjetiti i zašto je važno biti netko, doznala je naša Lana Samaržija za In magazin.

''Da sam ja neko'' prva je autorska predstava Enisa Bešlagića. A malo je reći da je njome i dokazao da on uistinu jest netko. I to netko vrlo važan. Gotovo da nema poznatog lica koje sinoć nije stiglo u prepuni Lisinski.

''Za mene je on da sam evo vidiš mu došao s temperaturom iz Splita da ga gledam, to je moj susjed, mi živimo blizu jedan drugome'', rekao je Gibonni.

''Enis je brat, Enis i ja se znamo nekoliko godina'', dodao je Mario Roth.

''Prije svega prijatelj, veliki prijatelj, a s druge strane izuzetno talentiran čovjek'', rekao je Miroslav Škoro.

''Ja sam imao 10 godina kada je krenula ''Naša mala klinika'', nisam želio učiti dok to ne završi'', prisjetio se pjevač Frano Pehar.

Publika ga voli već jako dugo. Od vremena Šemse u "Našoj maloj klinici", do showa "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je član žirija.

Ovo je bio njegov povratak u kazalište nakon 10 godina:

''Kladio sam se s njima ako napuni ovu dvoranu da ga vodim na večeru, i izgleda da ću ga morat

vodit na večeru i svaka u čast, jer monodrama, ovolika sala'', komentirao je Žarko Radić.

''On ima tu neku svoju misiju, on gdje god dođe je izvor smijeha i dobre energije, ali nemojte misliti da je on nasmijan 24 sata dnevno, on ima isti obrambeni mehanizam kao ja, ja se branim humorom i kad osjetim da padam počnem samog sebe zabavljat, pa tie i okolinu'', priča Tarik Filipović.

''Ovo kad si poznat samo ti daje, dodatni teret, dodatni uteg da imate i to da kad ste emotivno slabi, kad niste jaki da morate uvijek davati maksimum od sebe'', kaže Enis.

''Da sam ja neko'' govori o njemu samome. Nije to kaže, ni predstava, ni monodrama, ni stand up, već misija:

''Zato što vraćamo vrijednosti koje su zaboravljene, koje se više možda ne spominju'', dodao je Enis.

''Dobar je naziv predstav, meni se sviđa ''da sam ja neko'', to je ono što je moj stari znao često govoriti, ne da sam ja neko nego da je meni samo 5 minuta vlasti'', komentirao je Miroslav Škoro.

''Bitno je prihvatiti život objeručke i uživati u svemušto radite, ali naravno da je bitno i imati svoje snove i težiti da jedan dan budete nešto'', smatra Minea.

S publikom je Enis želio krenuti od početka, odmaknuti se od likova s kojima ga poistvojećuju:

''Rođen u Doboju, a inače Tešanj je moja oaza odakle sve kreće, nekako kuća, porodica, to te definira, određuje, i onda kreneš lagano da sanjaš snove, da ih ostvaruješ i ja mogu reći da sam ja svoje snove ostvario sve, ovo sve preko je gratis'', kaže Enis.

''Od grobara do glumca, znaš, to je neka definicija, ja sam na groblju najviše naučio o životu, tako da želim to podijeliti s publikom koja nije imala tu priliku, koja će doći na groblje samo da isprati nekog najbližeg i otići, ali ja sam tamo proveo nekih godinu dana'', priča Enis.

Životna iskustva su ono što nas oblikuje, od teških, manje teških, smiješnih, inspirativnih, sinoć je Enis pokazao publici ono što njegova obitelj svaki dan vidi - pravog Enisa.



Cijelu priču pogledajte u videu In magazina.

