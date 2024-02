Naš predsjednički par dotjerao se za svečani izlazak, a uzak struk prve dame privlačio je sve poglede prisutnih!

Predsjednik Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović bili su u svečanom izlasku, a svi su gledali u vitku figuru naše prve dame.

Naš predsjednički par Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović viđeni su u svečanom izlasku, točnije na 150. Liječničkom balu koji se održao u Zagrebu.

Dotjerani i dobro raspoloženi, Zoran i Sanja privukli su mnogo pozornosti stigavši na večeru, a poglede je posebno privlačila prva dama.

Ona je u dugoj haljini tamne boje istaknula uzak struk, a kombinaciju je podigla sjajnim naušnicama i crvenim ružem za usne dok je njen suprug odjenuo klasično crno odijelo.

Sanja je podrška svojem suprugu već više od 30 godina, upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku Nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine, a danas su sretni roditelji dvojice sinova - Ante Jakova Milanovića i Marka Milanovića.

Sanja se rijetko pojavljuje u javnosti, a kada se pojavi, to je najčešće vezano uz njezin posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje radi kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu" rekao je u jednom od intervjua za Gloriju Zoran Milanović.

Nakon njihova vjenčanja 1994., Milanović je postao pomoćnik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1996. Zoran Milanović imenovan je za savjetnika u hrvatskoj misiji NATO-a i EU-a pa su se preselili u Bruxelles.

