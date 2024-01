Severina reagirala na izjave Zorana Milanovića: "Poštovani Predsjedniče, hvala na brizi, nema dijete još sijedih"

Severina je na društvenim mrežama reagirala na izjavu predsjednika Zoran Milanović.

Pjevačica Severina obratila se predsjedniku Zoranu Milanoviću, nakon što je on u medijima komentirao odluku Vrhovnog suda o poništenju presude Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad njihovim sinom.

"Devet godina to traje, taj dječak vjerojatno je sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može...", rekao je Milanović.

Pogledaji ovo Celebrity Zagrebačka knjižara izvrijeđala Severinu, šokirani građani i suradnici okreću im leđa zbog ovoga: "Prvi dio užasnuto čitam po tko zna koji put"

Severina mu je odgovorila na svojem profilu na Instagramu, gdje je objavila video njegova obraćanja medijima.

"Poštovani Predsjedniče, nije 9 godina, 11 godina to traje. Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu. I da je to poigravanje sustava s jednim djetetom više od desetljeća - bešćutno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno djetinjstvo i pravo na dom.

I na kraju, hvala na brizi, nema dijete još sijedih... I nije poludio... Ali i Vi, Predsjedniče, morate shvatiti da je upravo vijeće Vrhovnog suda ovo vratilo na presudu iz prvog stupnja.

I što ćemo sad? Kažu, pravda uvijek pobijedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobijedila na početku", poručila je Severina uz snimku.

Pjevačica se prije toga na društvenoj mreži javila iz zagrebačke zračne luke.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je Prlja iz Leta 3 uzviknuo Severini dok ga je gledala cijela Hrvatska, ona mu je brzo odgovorila!

"Dragi moji, evo me na aerodromu dr. Franjo Tuđman i ja odoh u Bosnu i Hercegovinu, kao što svi 'naši dečki' bježe u Bosnu i Hercegovinu. Ali ja ne bježim od nikoga", poručila je u videu koji je objavila u pričama na Instagramu te je dodala i popularnu frazu iz filma "Terminator": "I'll be back!"

Severina ovog petka ima zakazan nastup u jednom hotelu na Jahorini.

Pogledaji ovo Celebrity Gibonni pred cijelom Hrvatskom poslao glasnu i moćnu poruku Severini: "Znamo da tajna nije..."

Podsjetimo, vijest da je Vrhovni sud vratio skrbništvo nas Severininim sinom njegovu ocu uzdrmala je Hrvatsku, a uz pjevačicu su stali brojni poznati Hrvati i Hrvatice.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Hana Huljić objavila prvu obiteljsku fotografiju s Grašom i malenom Albom pa sve rastopila: "Vrijeme leti, ona već šeta!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Lana Jurčević napokon javno progovorila o kćerinu imenu: "Nikad prije nismo čuli za to ime i tim više cijela je priča još posebnija''