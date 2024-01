Zagrebačka knjižara izvrijeđala Severinu, šokirani građani i suradnici okreću im leđa zbog ovoga: "Prvi dio užasnuto čitam po tko zna koji put"

Na profilu knjižare Bookara na Facebooku osvanula je poruka koja je zgrozila domaću javnost.

Dok cijela Hrvatska iskazuje javnu podršku Severini nakon što je Vrhovni sud odlučio da se skrbništvo nad njezinim sinom vraća njegovu ocu Milanu Popoviću, ima i onih koji nisu stali na njezinu stranu.

Tako je na društvenim mrežama knjižare Bookara osvanula objava u kojoj je Severina izvrijeđana, a koja je šokirala javnost.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Prva javna problematika u koju se uključuju hrvatski pisci.

Mi ostajemo suzdržani jer je gospođa svaki tjedan pravila lokne vrata do nas kad je Aca bio mali i ne samo da nikad nije kupila slikovnicu, nego nije ni pogledala u izlog dječjih knjiga dok se fotografirala pred njim. A mi smo zlopamtila. I znamo koliko čita nova supruga njegova oca pa mislimo da, ako je vidio knjigu, bila je iz njezine ruke. O potresu se nisu oglasili pisci. O činjenici da za djecu oboljelu od karcinoma skupljaju građani nisu se oglasili pisci. O korupciji se nisu oglasili pisci. O nepotizmu i mafiji u izdavaštvu nisu se oglasili pisci. O trgovini bijelim robljem oglasio se jedan pisac koji je zapravo novinar. Pisci se nisu oglasili ni o lektiri, ni o udžbenicima i s tim povezanom mafijom i kartelima. Ni o čemu se nikad nisu oglasili pisci. Evo do danas", stoji u objavi.

"Hvala Severini što je nesvjesno naučila narod gdje da ne kupuje", "Dobro je znati, s obzirom na to da sam kupila kod vas djetetu slikovnicu, da ću biti u vašoj milosti ako ikad budem žrtva psihopata, nepravde i korupcije. Da sam znala, sačuvala bih i račun", "Realno, ne govorite istinu. Mnogi od potpisnika kroz svoje pisanje bave se upravo svime što navodite. Ali da ne dajete podršku dječaku koji želi biti uz svoju majku, ali zbog greške u proceduri to nije u stanju, i to zato što njegova mama kod vas nije kupila slikovnicu, to je više nego strašno", "Jadan, zločesti, tračerski, primitivni komentar. Sramotno! Sve knjige koje vas okružuju očito nisu pomogle izgraditi duh niti udahnuti vam dušu. Jednom sam kupila knjige u vašoj knjižari (uđem u svaku kraj koje prođem, u mom ih gradiću nažalost više nema), nikad više!", "Užas! Ovaj komentar je sramota, još veća kad vidim da dolazi iz knjižare. Doviđenja", "Čemu ovo nepotrebno ludilo, pola objave potpuno razumijem, ali prvi dio užasnuto čitam po tko zna koji put", "Ja sam mama koja svaki mjesec svojoj kćeri kupi barem dvije-tri slikovnice. Konkretno, u posljednja dva mjeseca kupila sam ih 20-ak. Kod vas neću kupiti nikad ništa. Uvijek sam mislila da su ljudi koji čitaju najbolji ljudi. Vi ste dokaz da to baš i nije tako", "Ovo vam stvarno nije trebalo", "A gle, ovim ste samo nešto rekli o sebi, ne o njoj", samo je dio ogorčenih komentara građana.

Pogledaji ovo Celebrity Brutalan komentar Vedrane Rudan na slučaj Severina - Popović: "Severina nek se je*e, vještice, nisi naša cura!"

Objava je zgrozila i ljude iz naklade Fokus, koji je povukao sva izdanja iz njihove knjižare, o čemu su se oglasili na društvenim mrežama.

"Ako si na trenutak smijemo utvarati da na bilo koji način utječemo na ovo društvo, uzet ćemo si slobodu zamoliti vas nekoliko stvari. Nikad nemojte biti takvi ljudi. Nemojte s omalovažavanjem oslovljavati ičije dijete, nije fora. Nemojte brojiti tko vam je koliko koristi napravio u životu da biste se prema njemu odredili. Nemojte suditi - nikad ne znate kako je biti u tuđim cipelama. Nemojte pokušavati ispasti pametni ili duhoviti omalovažavajući ikoje drugo biće. Ne znamo za ostale, nije nas ni briga, ali mi ne želimo da se naše knjige prodaju na mjestima koja vode ovakvi ljudi. Ne utvaramo si da su svi ostali fini, dragi, plemeniti, ali... barem - koliko nam je poznato - ne vrijeđaju i ne omalovažavaju ikoga, pogotovo ne temeljem toga jesu im kupci ili ne. Da skratimo, u predmetnoj knjižari od sutra nećete pronaći Fokusove knjige. Hvala na pozornosti", poručili su u svojoj objavi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Gibonni pred cijelom Hrvatskom poslao glasnu i moćnu poruku Severini: "Znamo da tajna nije..."

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad U kultnoj seriji utjelovili su urnebesni dvojac i bili su super prijatelji, no onda je zbog njegova poteza sve pošlo krivo, a evo kako danas izgledaju!