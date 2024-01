U kultnoj seriji utjelovili su urnebesni dvojac i bili su super prijatelji, no onda je zbog njegova poteza sve pošlo krivo, a evo kako danas izgledaju!

Ed O'Neill otkrio je sve o dugogodišnoj svađi s Amandom Bearse s kojom je glumio u Bračnim vodama.

Američki glumac Ed O'Neill ovih se dana našao u medijima nakon što je odlučio otkriti detalje gorke svađe između njega i kolegice Amande Bearse s kojom je glumio u "Bračnim vodama" i zašto bi želio sve povući i zaboraviti da se dogodilo.

77-godišnji glumac koji je nedavno dospio na naslovnice kada je rekao da se želi pridružiti mafiji, razjasnio je višegodišnji sukob između njega i njegove 65-godišnje kolegice dok je gostovao u podcastu "Dinner's On Me" Jessea Tylera Fergusona. Objasnio je da je do prvotnog sukoba došlo nakon što je odbio stati u njezinu obranu, dodajući da sada žali zbog toga.

"Učinio sam nešto u seriji koja je uključivala i Amandu Bearse zbog čega sam požalio. Nismo se slagali, ali dugo prije toga jesmo. Bili smo veliki prijatelji i mogao bih reći, iako ne želim govoriti u njezino ime, ali počelo je kad smo dobili naslovnicu TV vodiča. Ona i David Garrison bili su susjedi i rečeno im je da ne mogu biti na naslovnici. Jer postojalo je pravilo koliko ljudi može biti na njoj. No su prekršili su to za otprilike dvije serije, mislim da je to bio MASH i Dallas. To je bila iznimka, nisu to radili za nas", objasnio je.

Napomenuo je da je njegova kolegica htjela da se zauzme za nju i druge članove glumačke postave koji se ne bi našli na naslovnici. Međutim, iz straha da ne izgubi naslovnicu, Ed je odlučio držati jezik za zubima i rekao je Amandi da ne može ništa učiniti.

"Imali smo sreće što smo ju dobili. Bilo je to kao šesta godina ili tako nešto, i bili smo oduševljeni što smo dobili naslovnicu TV vodiča. Amanda i David izašli iz svoje garderobe i rekli uglas 'Očekujemo da odeš do sukreatora Rona Leavitta i kažeš mu da ovo neće ići. Svi ćemo biti na naslovnici. Da sam bio diplomatski nastrojen, trebao sam reći: "Dobro, razgovarat ću s njim o tome." Ali umjesto toga, rekao sam: "Ne, neću to učiniti. Žao mi je što vi niste na naslovnici", prisjetio se i dodao da danas žali zbog toga poteza.

"Bračne vode" prikazivale su se 11 sezona i osvojila su srca obožavatelja prateći život urnebesne obitelji iz Chicaga.

Dobio je naslovnicu TV vodiča 1989. godine i još uvijek je omiljen među obožavateljima i može se streamati na pojedinim servisima.

