Aleksandra Prijović još nije rasprodala koncert u Zadru, od samog početka stvorila se velika pompa zbog njenog dolaska

Aleksandra Prijović još nije rasprodala prvi koncert u Zadru, koji se treba održati 7. lipnja.

Prema trenutačnoj situaciji, karata još ima na parteru, u Fan Pitu, ali i na tribinama.

"Za sve koncerte koji su se do sada održali i koji će se održati u dvorani na Višnjiku uvijek postoji velik interes publike. Svi izvođači koji nastupaju na Višnjiku imaju jednak status te se pridržavamo sklopljenih ugovora. Što se tiče koncerta Aleksandre Prijović, u ovom trenutku dvorana nije u potpunosti rasprodana, stoga organizatori nisu iskazali interes za dodatnim terminima za održavanje njezinog koncerta", rekao je za zadarski portal 057info novi direktor ŠC-a Višnjik, Tomislav Zubčić.

Organizator koncerta, Extra FM, o Zubčićevim se navodima ne oglašava, a ova informacija mnogima je šok jer je u svim ostalim gradovima Aleksandra rasprodala minimalno dva koncerta.

Zagrebačku Arenu napunila je pet puta, Osječki Gradski vrt također, a u Varaždinu i Rijeci najavila je po tri koncerta.

Podsjetimo, oko njenog nastupa u Zadru digla se velika pompa u medijima jer se pročulo da zadarski gradonačelnik Branko Dukić ne želi njen koncert, odnosno da je rekao kako u dvorani nema slobodnih termina, oko čega se bio ipak predomislio, no priča je tada dobila novi nastavak.

Naime, Dukić je odlučio smijeniti direktora Športskog centra Višnjik Denisa Karlovića, a u kojem bi Aleksandra trebala održati koncerte u lipnju ove godine, pa se mnogi pitaju je li to puka slučajnost. On je naime sazvao skupštinu čiji je jedini član i to da odluči o smjeni direktora.

U službenom priopćenju navodi se kako već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između Dukića i Karlovića, što je na kraju rezultiralo odlukom o smjeni.

