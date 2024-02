Zadarski gradonačelnik smijenio je direktora dvorane u kojoj će pjevati Aleksandra Prijović, evo kako je to objasnio!

Denis Karlović smijenjen je s funkcije direktora Športskog centra Višnjik u Zadru, a smijenio ga je gradonačelnik Branko Dukić.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić nedavno je dospio u centar pozornosti i to nakon što se pročulo da ne želi koncert Aleksandre Prijović u svom gradu, oko čega se bio ipak predomislio, no sada je priča dobila svoj nastavak.

Naime, Dukić je odlučio smijeniti direktora Športskog centra Višnjik Denisa Karlovića, a u kojem bi Aleksandra trebala održati koncerte u lipnju ove godine, pa se mnogi pitaju je li to puka slučajnost. On je naime sazvao skupštinu čiji je jedini član i to da odluči o smjeni direktora.

U službenom priopćenju navodi se kako već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između Dukića i Karlovića, što je na kraju rezultiralo odlukom o smjeni.

"Skupština trgovačkog društva ŠC Višnjik d.o.o. koju predstavlja gradonačelnik Grada Zadra pripremit će odluku o razrješenju direktora tog Društva Denisa Karlovića", navodi se između ostalog u priopćenju.

"Već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između Uprave i Skupštine ŠC Višnjik d.o.o., odnosno direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovakvom odlukom. Prvenstveno se to odnosi na nedosljednost u komunikaciji i različitim shvaćanjem prioriteta u djelatnosti samog Društva", kaže Dukić prenosi Index.

"To nepovjerenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju suglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvijek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipuliranje netočnim informacijama prema javnosti nanijelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost daljnje suradnje u uvjetima međusobnog nepovjerenja. Sva prošla i buduća ulaganja u taj sportski kompleks čine dugogodišnji program razvoja sporta Grada Zadra koji se provodi sustavno u više mandata bivših gradonačelnika. Kroz taj program sustavno se ulažu značajna proračunska sredstva u nove sportske sadržaje i tako će biti u budućnosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviću koji je sudjelovao u provedbi više takvih projekata", izjavio je Dukić.

Gradonačelnik je dodao kako bi Karloviću trebalo biti ponuđeno novo radno mjesto u ŠC-u Višnjik i to ono koje odgovara sistematizaciji radnih mjesta i njegovoj stručnoj spremi.

