Zašto je partnerica Keanua Reevesa toliko zanimljiva javnosti? Čini se da mnogi ne mogu prijeći preko jedne potpuno normalne stvari

Zašto nam je partnerica Keanua Reevesa toliko zanimljiva i zašto se svi u javnosti čude njegovu odabiru?

Fotografija prvog javnog poljupca glumca Keanua Reevesa i njegove partnerice Alexandre Grant na crvenom tepihu obišla je svijet. Ali ovaj prizor nije neuobičajen te to rade gotovo svi slavni parovi, ali kod ovog je ipak iznimka. A iznimka je i to što je 58-godišnji Keanu rijedak primjer holivudskog muškarca koji je u vezi sa ženom koja ima 50 godina i sijedu kosu.

Pa što onda?

Tu polemiku komentirala je britanska novinarka Kate Spicer za Daily Mail te je osudila poglede javnosti na poznate zvijezde koje su s osobama koje se ne uklapaju u kalup sa svim ostalima.

Grant je tema svaki put kad se pojavi u javnosti, a gotovo nijedan članak ne prolazi bez činjenice da njeguje svoju sijedu kosu i da ne izgleda poput ostalih glumica i partnerica slavnih muškaraca koje su ''ženstvene''.

Čini se da ljudi ne mogu prijeći preko činjenice da srcolomac izlazi sa zrelom ženom, a ne s gipkom mladom djevojkom napumpanih usana i sablasno nepokretnog lica, piše Spicer.

Što je to što ljudima smeta u ovoj vezi? Je li to što su gotovo iste dobi? Je li to što, iako je zgodna žena, nije konvencionalno lijepa poput ostalih?

''Grant je uspješna umjetnica koja govori tri jezika, podučava i redovito unaprjeđuje svoj posao. Ali gdje su grudi, bokovi i sjajna duga kosa koji sugeriraju da je ona važna i primjer? Ne izgleda kao da mu može roditi petero djece. Jer općepriznata je istina da bi zgodni bogataš zauvijek trebao imati mlađu, zgodniju ženu. Osim ako nije bila u braku s njim, indoktrinirani smo da vjerujemo da sredovječna žena jednostavno ne pristaje uz sredovječnu mušku ikonu'', govori Spicer.

''Priznajem da sam serijski prijestupnik. Ako ikad vidim mušku slavnu osobu s 'normalnom' ženom, zadivljena sam i gotovo užasnuta. Nije da sam protiv toga, samo je tako rijetko, poput albino tigrova. Ipak, pri pogledu na još jednog starog kretena koji pozira sa svojim ultraulaštenim slatkišem za ruke, samo uzdahnem. Krivim mušku taštinu. Nesigurnim muškarcima potrebna je potvrda vlastitog značaja, pa su mlade, zgodne cure dodatak njihovom egu kao i veliki satovi, bučni automobili i sva ta dreka o njihovoj imovini'', iznosi svoj čvrsti stav.

Ali Keanu nije jedini koji vidi upravo ono što treba u svojoj supruzi, njezinu unutrašnjost. Pierce Brosnan je još jedan. Svoju suprugu Keely Shaye Smith nedavno je ovim riječima obranio od zlih jezika koji posramljuju njezinu debljinu: ''Prijatelji su joj ponudili operaciju kako bi smanjila težinu. Ali jako volim svaku oblinu njezina tijela. Ona je najljepša žena u mojim očima... I jako sam ponosan na nju, i uvijek nastojim biti vrijedan njezine ljubavi.''

''Brosnan i Reeves imaju nešto zajedničko što bi moglo objasniti zašto su među razvijenijim mužjacima ove vrste. Brosnanova prva supruga umrla je od raka, dok je Keanuova bivša, Jennifer Syme, umrla u prometnoj nesreći 2001., u dobi od 28 godina, nedugo nakon što su izgubili svoje prvo dijete. Tragedija i njegova tuga produbili su njegovu udaljenost od besmislice Hollywooda opsjednute izgledom'', zaključuje Kate Spicer.

A gdje je problem? U ženama samim, zaključila je ta novinarka.

''Kad bi žene bile malo hrabrije gledajući na svoje godine, muškarci bi biti prisiljeni promijeniti se i prihvatiti naše tijelo koje stari'', poručila je.

