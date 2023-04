Najveći ponos Rippera i Yaye je kći Lucija, a evo što ona kaže o odrastanju s poznatim roditeljima!

Akademska slikarica, dizajnerica nakita, glazbenica, ali i majka. Sve su to riječi koje opisuju svestranu Jadranku Ivaniš Yayu. Iako su popularni Jinxi na pauzi već par godina, Yaya i dalje uskoči kao prateći vokal u bendu supruga - Pips Chips & Videoclips. A nedavno im se na pozornici pridružila i kćer Lucija. Kod Ivaniša doma bila je ekipa In magazina!

Pjevačica Jinxa, Jadranka Yaya Ivaniš i Dubravko Ripper vole se točno koliko treba. Na vječnost su se zakleli 2001. ispred stotinjak uzvanika, a njihov 'bračni staž' dokaz je da su sjajan spoj.



''Kad si u tom kreativnom svijetu, onda te on povuče, usiše. Imamo nekakvo međusobno podržavanje u tome, razumijemo. Mislim, bilo bi možda puno teže da je netko od nas u poslu od 9-5. Pa onda baš nije jasno, ček došao sam s posla u 5, a ti dolaziš u 11 navečer. Ili imam trenutak inspiracije da ostanem 3 dana u ateljeu ili studiju. To su neke postavke koje treba razumjeti i mislim da se tu 2 kreativca kad se spoje da je to neka najbolja varijanta'', priča Yaya.

Ovi kreativci svoju su ljubav prema glazbi prenijeli i na kćer. Uz to što pjeva kao prateći vokal u tatinu bendu, 19-godišnja Lucija trenutačno se priprema za Glazbenu akademiju u Nizozemskoj gdje će studirati klavir.



''Da, oni su imali dosta veliki utjecaj na mene. Možda ne izravno, ali cijeli život sam s njima po koncertima, studijima i radim ovo za tatu, back vokale i to je stvarno ono, životno iskustvo'', govori Lucija Ivaniš.



''Jako sam ponosna na svoju kćer. Ona je nekako isto rano znala odrediti te svoje puteve i nisu uvijek bili laki. Veliki je radnik, jako je uporna, tako da, oboje smo ponosni'', govori Yaya.

Na pitanje kako je bilo odrastati uz poznate roditelje, Lucija jednostavno odgovara:



''Pa iskreno, ništa posebno stvarno. Nisam kćer od Beyonce pa ne znam'', našalila se.

Zbog alternativne glazbe koju Ivaniši stvaraju, ljudi misle da žive ludim rokerskim stilom. A zapravo su potpuno normalni roditelji u čijem je obiteljskom domu najčešća rasprava što će sutra biti za ručak.



''Imamo ritual odlaska na plac subotom, popijemo kavu u svom kafiću omiljenom, razvrstavamo tu hranu, kuhamo i tako. Onako, ulazimo u neku starček fazu'', priča Yaya.

Jadranka je akademska slikarica koja je svoju kreativnost usmjerila stvaranju unikatnih komada nakita od nesvakidašnjih materijala.



''Te otpatke, repro materijal, komadiće koji ostanu od šustera, to mi je jako intrigantno. Općenito, danas je reciklaža velika tema. I velika tema je probat danas u tom potršačkom društvu ne baciti i kupiti novo nego probati od nečega što je naizgled otpad napraviti nešto plemenito, ljepše''.

Inspiraciju pronalazi svugdje oko sebe, a svaki put kad se uhvati igle i konca, uroni u svoj svijet.

''Sam taj čin šivanja, izade utječe na tvoj ritam disanja, smiruješ se, meditiraš i prođe onako pet sati da nisi ni svjestan da je prošlo pet sati'', kaže.

A mnogi obožavatelji i dalje se nadaju kako će jednog dana iglu ponovo zamijeniti mikrofonom.

