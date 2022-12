Pecotić objavio video posvećen novoj partnerici Silviji Dvornik, razlog je posebna prigoda, a pjesmom je poručio što osjeća prema njoj

Marko Pecotić Peco čestitao je rođendan svojoj novoj odabranici Silviji Dvornik uz predivnu čestitku, koja ju je i rasplakala.

Marko Pecotić Peco ne prestaje pokazivati koliko je zaljubljen u svoju Silviju Dvornik otkako su javno priznali međusobnu ljubav.

Peco je ovog puta objavio i poseban videozapis povodom današnjeg dana jer Silvia slavi rođendan.

Na kratkom videozapisu na kojem se vrte njihove zajedničke privatne fotografije, uspomene s nastupa i slično Peco i Silvia poziraju nasmijani, a u opisu čestitke Peco je uspio rasplakati Dvornikovu.

''Sritan ti rođendan, lipa moja…'' napisao je Marko, a Silvia je u komentarima odgovorila uz emotikon koji plače i tri srca.

U pozadini videozapisa vrtjela se i pjesma 4 tenora ''Sve je tvoje'', pa je time pokazao koliko je predan u ljubavi prema svojoj dugogodišnjoj suradnici.

Njihova veza ne prestaje puniti medijske stupce otkako je Marko priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojom ima dva sina.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnoga gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silvia Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

