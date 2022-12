Mladog Lea mnogi su vidjeli kao pobjednika MasterChefa, a nakon odlaska iz showa otkrio nam nešto što će obradovati njegove obožavateljice!

Leo Jurešić je nakon eliminacije iz MasterChefa za DNEVNIIK.HR podijelio svoje dojmove iz showa, a doznali smo i ponešto o njemu.

Sve je manje ljudi u MasterChef kuhinji, a posljednji ju je napustio 22-godišnji Leo Jurešić.

Iako je u ovoj sezoni bio jedan od najmlađih kandidata, od početka se nametnuo kao jedan od favorita jer je pokazao zavidno znanje u kuhinji, a nakon ispadanja iz showa podijelio je svoje dojmove za DNEVNIK:HR.

"Sigurno da mi je žao što nisam uspio doći do kraja, to mi je bila velika želja. Mislim da sam pred kraj sam sebi stvorio nepotrebni pritisak koji me na kraju i doveo do ispadanja", kaže Leo.

"Iskustvo koje ću siguran sam zauvijek pamtiti, stvari i emocije koje smo tamo prošli mislim da je teško opisati u par rečenica“, dodaje.

Leo iz showa odlazi prepun lijepih uspomena, a nešto bi i rado sada promijenio, da može.

"Najteži trenutak je definitivno ispadanje iz showa, a lijepih uspomena je svakako puno tako da ih sada ne bih izdvajao. Da mogu nešto promijeniti, to bi bila moja smirenost odnosno ne smirenost u zadnjoj epizodi", priznaje.

Zanimalo nas je i znači l to da razmišlja o ponovnoj prijavi u show.

"Trenutno ne razmišljam o tome, ali nikad ne reci nikad", kaže Leo.



A iako je i prije dolaska u MasterChef znao puno o kuhanju, nakon showa vidi veliki napredak.

"Sigurno mislim da sam napredovao, pogotovo u organizacijskom i kreativnom smislu. Mislim da su sva jela, uključujući ona na koje sam više odnosno manje ponosan dovela do toga da doguram tako daleko. Ali mislim da će mi u sjećanju svakako ostati vinova loza koja mi je dala veliki kreativni zamah", ističe.

U showu je upoznao i puno novih ljudi, a evo s kim se najviše zbližio.

"Sa svima sam nekako bio u dobrim odnosima, a u kući sam dosta komunicirao sa Lucijom K., Majom i Lukom P. Od preostalih kandidata mislim da je Matea pokazala najveću smirenost i jako dobra jela iako su ostali kandidati jako dobri i kreativni", kaže.



Za članove žirija, chefove Stjepane, Melkiore i Damire, ima same pohvale, a jednoga posebno ističe.

"Svi članovi žirija su nas stvarno maksimalno motivirali i gurali prema naprijed, ali moram istaknut svog mentora Melkiora kao nekog tko mi je sa svojim savjetima jako puno pomogao", zahvalan je Leo.



Otkrio nam je i što se događalo u MasterChef vili kada ih kamere nisu snimale.

"Najčešće preko tjedna, nakon cijelog dana snimanja ide tuširanje i odmor. Vikendima smo se družili i kuhali, a u lijepom sjećanju će ostati turnir u badmintonu", ispričao nam je.



Zanimljivo je da ste se Leo u kuhanje zaljubio upravo zbog MasterChefa, kada je gledao prvu sezonu showa, a tada je još bio dječak.

"MasterChef je svakako probudio u meni tu neku želju za kreativnijim kuhanjem, pa moguće da je i samim time nekako podsvjesno postojala želja za sudjelovanjem u njemu", kaže Leo. .



Još jedna zanimljiva stvar o Leo je da je sa samo 15 godina osnovao vlastiti firmu.

"Uvijek sam želio imati nešto svoje, tako da sam se poprilično rano odlučio za taj pothvat. Nakon nekog vremena sam shvatio da to jednostavno nije put kojim ja želim ići tako da sam odlučio to staviti sa strane. Nakon ovog iskustva mislim da je upravo kuhanje smjer u kojem mogu pokazati svoju kreativnu stranu i teren na kojem se osjećam jako dobro i ugodno", kaže i dodaje: "Siguran sam da ću ostati u kuhanju, imam neke želje i planove pa ćemo vidjeti što će se od toga izrealizirati".



Leo je u showu stekao i simpatije brojnih gledateljica, pa smo ga morali upitati i o njegovu ljubavnom statusu.

"Haha slobodan!" kaže na radost obožavateljica.



Evo koji je i njegov savjet za sve koji se tek planiraju prijaviti u MasterChef.

"Preporučio bih svima koji vole kuhati i koji se dobro osjećaju u kuhinji da se prijave. To je prilika u kojoj 0/24 živite kuhanje i u kojoj ćete svakako vidjeti ako je to za vas ili nije. Siguran sam da onima koji se žele baviti kuhanjem, ovaj show može donijeti puno toga dobroga", poručuje Leo.

