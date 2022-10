Američka glumica koju je proslavila uloga u kontroverznom filmu "Showgirls" Elizabeth Berkley davno je imala i sudsku raspravu protiv Leonarda DiCaprija vrijednu veliku svotu novca.

Američka glumica koju je proslavila uloga u kontroverznom filmu "Showgirls" Elizabeth Berkley nakon dugo vremena je iznenadila pojavom na crvenom tepihu sa svojim suprugom Gregom Laurenom, a dok svi pričaju o njenom izgledu nakon dugo godina, mediji su iskopali drugu zanimljivu informaciju o ovoj skandaloznoj glumici.

Elizabeth se proslavila sredinom 1990-ih u filmu "Showgirls" kada je publici priuštila jednu od najprovokativnijih scena u povijesti kinematografije.

Naime, tumačila je ulogu Naomi, djevojke koja dolazi u Las Vegas i postaje jedna od glavnih zabavljačica u gradu kockanja i promiskuiteta. Scene u kojima vodi ljubav u bazenu, kao i one na kojima pleše oko striptiz šipke postale su kultne, a njoj su donijele status seks-simbola, ali i zapečatile joj karijeru.

Zbog njena izgleda, odvijale su se prave drame.

Godinama kasnije, Berkley se našla u tužbi vrijednoj 45 milijuna dolara protiv Leonarda DiCaprija i nekoliko članova njegove slavne grupe ''P***y Posse'' zbog navodnog napada na njezinog tadašnjeg dečka Rogera Wilsona.

Wilson je tvrdio da je zvijezda Titanica potaknula svoju pratnju da ga napadnu ispred restorana Asia de Cuba na Manhattanu 4. ožujka 1998.

Novinarka Nancy Jo Sales pisala je o tome što je dovelo do tučnjave u časopisu New York 1998., pod naslovom ''Leo, princ grada''. Rečeno je da se borba vodila oko Berkley.

Zvijezda ''Showgirlsa'' nekoliko dana prije bila je na premijeri DiCaprijevog filma ''Čovjek sa željeznom maskom'', gdje je navodno privukla pozornost njegove ekipe. Rečeno je da je publicistica iz LA-a Karen Tenzler dobila zadatak natjerati Berkley da ostavi svog dečka i umjesto toga se druži s njima.

''Rekla je: ''Jay Ferguson i Leo su poludjeli za tobom i žele da nakon ovoga dođeš kod Elaine, ali bez Rogera.''

Berkley, koja je u to vrijeme živjela s Wilsonom, rekla je da je Tenzler dobro znala da je ona u vezi te je pitala radi li se o nekoj šali prije nego što je odbila ponudu.

Sljedećeg dana navodno su je bombardirali telefonski pozivi od Fergusona koji se želio družiti s njom i Tenzlera koja je htjela znati zašto ju ne zove natrag.

Nakon što je Berkley rekla Wilsonu što se događa, nazvao je Fergusona i zamolio ga da ostavi njegovu djevojku na miru.

''Rekao sam: ''Gledaj, Jay, znam da se vi dobro zabavljate i da je ovo vaš grad, ali ne i ovaj dio grada'', pisala je Sales u novinama.

Wilson je rekao da je uslijedila kratka stanka prije nego što je Ferguson odgovorio: ''J**i se, j***m ti mater, zvat ćemo koga god želimo i ako ti se j****o ne sviđa, zašto ne dođeš ovamo i kažeš nam to u lice?''

Kad je glumac stigao u Asia de Cubu kako bi se suočio s ekipom, Ferguson je navodno inzistirao da stvari iznese van. Kako je rasprava postajala sve gora, netko je Wilsona udario šakom u Adamovu jabučicu.

Sales nikada nije imenovala napadača, ali je napomenula da to nije Ferguson dok je implicirala da se radi o DiCapriju. Wilson je tužio DiCaprija, Fergusona i glumca Kevina Connellyja za 45 milijuna dolara.

Todd Healy, još jedan član grupe, priznao je da je udario Wilsona, ali je tvrdio da je to bilo u samoobrani jer mu se učinilo da ga je vidio kako poseže za oružjem. DiCaprio je zanijekao da je poticao svoje prijatelje da napadnu, a tužba je odbačena 2004. godine.

Berkley se danas rijetko pojavljuje u javnosti, a na nekim paparazzo fotografijama je nije lako prepoznati. Dosta drugačije je izgledala i prije dvije godine, kada je snimila nove epizode serije "Saved by the bell" u kojoj je započela karijeru kao Jessie Spano, no zbog male gledanosti reebot je otkazan nakon dvije sezone.

Elizabeth sa suprugom Gregom ima sina Skya Colea, kojeg je rodila s 40 godina, nakon što je dugo pokušavala ostati trudna.

