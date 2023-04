Svoje velike slave 90-ih prisjetila se seksi fotkom u badiću koji joj je obilježio karijeru, no danas ju je teško prepoznati na prvu!

Zvijezda ''Spasilačke službe'' Donna D'Errico prisjetila se svojih dana u hit-seriji dok je pozirala u crvenom kupaćem kostimu za svoj 55. rođendan.

Zvijezda ''Spasilačke službe'' Donna D'Errico pobudila je maštu svojim pratiteljima novom objavom na kojoj podiže bijelu majicu kako bi otkrila bujne grudi u crvenom kupaćem kostimu koji je nosila i u popularnoj seriji kada je glumila spasiteljicu.

Bomba od žene uz fotografiju je napisala: ''Objavljujem seksi fotku za svoj rođendan jer sam rekla da hoću, jer mi se tako sviđa i zašto ne bih.''

''Zabavite se danas svi. Ja sigurno hoću! Volim vas sve!'' dodala je.

Donna je svoj rođendan slavila cijeli ožujak, a na početku mjeseca podijelila je fotografiju u toplesu i napisala: ''Moj je rođendanski mjesec pa me evo u pola rođendanskog odijela.''

Gledajući njezine fotografije, teško je povjerovati da je napunila 55 godina jer izgleda poput lutke Barbie, a evo čemu glumica može zahvaliti za takvu fantastičnu figuru.

Donna je u jednom intervjuu otkrila kako joj uspijeva tako dobro izgledati te je izjavila da to može zahvaliti biljnoj prehrani koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživjela sam brojne koristi, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zbog kojeg to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

I dalje se bavi glumom, a među posljednjim filmovima koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte trenutak kad su sestre Zaninović otkrile da su prevarile žiri: ''A sad da ja vama nešto kažem!''

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Pjevač popularne domaće grupe objavom rastužio obožavatelje: "Donio sam jako tešku odluku, dugo sam razmišljao o ovome"