Život joj je obilježila hit-serija 90-ih, a nakon ovog videozapisa nitko ne bi rekao da ona ima 54 godine!

Zvijezda ''Spasilačke službe'' Donna D'Errico s godinama kao da nije ni dana ostarjela, a sad je pratitelje dodatno uzbudila novim videozapisom na društvenim mrežama.

Zvijezda ''Spasilačke službe'' od perioda kad se ta serija prikazivala izgleda samo još bolje, a sada je novim videozapisom ponovno zaintrigirala svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Pogledaj i ovo vrijeme joj ne može ništa Od striptizete do seks-simbola: Crveni badić osigurao joj je zvjezdani status, a s 50 godina još mami uzdahe

Donna D'Errico pozirala je uz plažu na kišni dan, a u minijaturnom kupaćem kostimu izvijala se i pozirala za fotografa. Sve je podijelila na Instagramu objasnivši da je fotografije snimala u mjestu u kojem je odrasla.

''Bilo je lijepo vratiti se kući, tamo gdje sam odrasla! Razmišljam o ostanku! Kiša i sve!'' napisala je te dodala lokaciju Alabama.

Gledajući video, nitko ne bi rekao da ta žena danas ima 54 godine, a istim seksepilom odiše kao i prije više od 20 godina u ''Spasilačkoj službi''.

Donna je u jednom intervjuu otkrila kako joj uspijeva tako dobro izgledati te je izjavila da to može zahvaliti biljnoj prehrani koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživjela sam brojne koristi, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zbog kojeg to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Svoje golišave fotografije često stavlja i na društvene mreže, a pratitelji itekako uživaju u njezinu izgledu.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

I dalje se bavi glumom, a među posljednjim filmovima koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

Što se tiče ljubavnog života, od 1996. do 2007. godine bila je u braku s rokerom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe i s njim je dobila kćer Frankie-Jean Sixx.

Par je imao turbulentan brak tijekom kojeg su zbog njegove ovisnosti nekoliko puta prekidali. Sina Rhyana D'Errica ima iz prijašnje veze.

