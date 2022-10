Donna D'Errico stalno dokazuje da ne izgleda ni približno kao da ima 54 godine, a njeni fanovi zamjeraju joj samo jedno.

Donna D'Errico zvijezda je popularne serije ''Spasilačka služba'', a oduvijek su mnogi patili za njom i njenim bujnim atributima.

Donna danas ima 54 godine, a gotovo nitko ne bi to sa sigurnošću mogao potvrditi s obzirom na njen mladoliki izgled i isklesano tijelo.

Od serije se nije puno promijenila, osim jednog detalja koji joj sada zamjeraju brojni fanovi.

Naime, Donna je u seriji i kroz većinu života bila fatalna plavuša poput Pamele Anderson, ipak, odlučila je da će plavu kosu zamijeniti smeđom te je postala brineta.

To se nije svidjelo njenim fanovima pa se našla na meti osuda, ali moramo priznati da malo tko zapravo može i primijetiti toliko razliku u kosi jer su njezine bujne grudi te koje uvijek ukradu više pažnje nego sve ostalo.

Donna je u jednom intervjuu otkrila kako joj uspijeva tako dobro izgledati te je izjavila da to može zahvaliti biljnoj prehrani koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

"Doživjela sam brojne benefite, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Radim to zbog životinja. Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada", otkrila je u jednom od intervjua.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

I dalje se bavi glumom, a među zadnjim filmovima koje je snimila su"116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

Od 1996. do 2007. godine bila je u braku s rokerom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe i s njim je dobila kćer Frankie-Jean Sixx. Par je imao turbulentni brak, tijekom kojeg su zbog njegove ovisnosti nekoliko puta prekidali. Sina Rhyana D'Errica ima iz prijašnje veze.

