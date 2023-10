Zbog mladolikog izgleda zvijezde hit-serije malo malo tko vjeruje u njezine godine, ali sada je konačno pokazala svoje stvarno lice!

Donna D'Errico pojavila se na jednom humanitarnom događanju u Los Angelesu i sve iznenadila svojim izgledom.

Američka glumica Donna D'Errico bila je jedan od zvijezdi koje su se pojavila na crvenom tepihu humanitarnog događanja Last Chance For Animals na Beverly Hillsu, a bila je to jedna od rijetkih prilika da ju vidimo u javnosti.

55-godišnja glumica koja se proslavila u seriji"Baywatch", na svom profilu na Instagramu često objavljuje svoje fotografije na kojima izgleda jako mladoliko i za koje su je optužili da su čisti fotošop, sada se pojavila u nešto čednijem izdanju nego smo od nje navikli.

Za tu je priliku odabrala dugu narančastu haljinu ispod koje nije obukla grudnjak, a dodatnu pažnju je plijenilo i njezino lice jer sve zanima kako izgleda u stvarnom životu i pretjeruje li zaista toliko s obrađivanjem fotografija.

Gledajući Donnine objave na Instagramu, njezinim je obožavateljima teško povjerovati da ima 55 godina i da izgleda poput Barbie lutke, a jednom je prilikom sama govorila o svom izgledu i hvalila ga. Tada je otkrila da dobro izgleda zbog biljne prehrane koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu. I dalje se bavi glumom, a među posljednjim filmovima koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

