Zvijezda Baywatcha danas izgleda potpuno drugačije od najvećih dana slave, a evo zašto je prati više od milijun ljudi!

Donna D'Errico je odlučila podijeliti nekoliko misli o svom ljubavnom životu na profilu na Instagramu, pa otkrila kako se zapravo osjeća poprilično usamljeno.

Američka glumica i zvijezda serije "Spasilačka služba" Donna D'Errico izaziva divljenje mladolikim izgledom kojim se može pohvaliti i u šestom desetljeću života, a svakom novom objavom na profilu na Instagramu ostavlja ih bez teksta.

Donnu na profilu prati više od milijun ljudi i s njima dijeli trenutke iz svog života, pa im je tako nedavno otkrila kako se osjeća zapravo jako usamljeno u Los Angelesu.

"LA je vrlo usamljen grad pun prekrasnih usamljenih privremenih ljudi, a ja sam ljudsko biće kao i svi drugi. Želim voljeti i biti voljena. A ponekad se društvo lijepog muškarca može opisati kao neka vrsta ljubavi, zar ne? Nakratko sam ga upila. Onda je to nestalo i podsjetila sam se da je sve u ovom gradu izmišljotina. Živim u izobilju kada su muškarci u pitanju, tako da nikad nisam bez njih ako to ne želim. Ali uglavnom više volim biti sama. Zatupljujuće je kad te toliko muškaraca želi, ali nijedan te ne voli. Shvaćam da namjerno korištenje seksepila otežava ljudima da cijene druge stvari o vama. Pomirila sam se s tim. Mislim da nas sve naše odluke u životu, dobre i loše, oblikuju u ono što danas jesmo. Dajem sve od sebe da budem dobra i živim s integritetom. Činim da moja djela odgovaraju mojim riječima, ako kažem da ću nešto učiniti, to i učinim. Ne bih ni ni u snu nekoga namjerno povrijedila. Ljudske emocije su delikatne. Možda nisam uvijek najpametnija u prostoriji, zapravo se vrlo često osjećam prilično glupo, ali uvijek održavam osjećaj unutarnjeg dostojanstva i karaktera i ponašanja i poštovanja bez obzira što se događa oko mene. Moje nesigurnosti su brojne, imam temperament i griješim, ali sam ljubazna. Mislim da je to najbolje što mogu", napisala je Donna u iskrenoj i podužoj objavi.

Danas 54-godišnja glumica je tijekom snimanja serije "Baywatch" koja ju je proslavila pomalo je bila u sjeni slavne Pamele Anderson, o kojoj se u ono vrijeme najviše pričalo, ali od onda pa sve do danas nije se puno promijenila. U jednom od intervjua otkrila je da to može zahvaliti biljnoj prehrani koje se pridržava i da je veganstvo za nju bilo pravo otkriće.

Donna je nekoliko puta pozirala za magazin Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu.

Od 1996. do 2007. godine bila je u braku s rokerom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe i s njim je dobila kćer Frankie-Jean Sixx. Par je imao turbulentni brak, tijekom kojeg su zbog njegove ovisnosti nekoliko puta prekidali. Sina Rhyana D'Errica ima iz prijašnje veze.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Fotka Simone Mijoković iz 2007. pokazala kakvim je razuzdanim životom tada živjela, prozirna odjeća nije joj predstavljala problem

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rozgini roditelji u rijetkom izlasku pokazali koliko su ponosni na kćer, evo kako su se sredili za posebnu večer svoje zvijezde!