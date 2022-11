Fotka Simone Mijoković iz 2007. pokazala kakvim je razuzdanim životom tada živjela, providna odjeća nije joj predstavljala problem

Stara fotografija nekad Simone Gotovac, a danas Mijoković, otkriva buntovnu narav djevojke koja je živjela razuzdano, a onda se posvetila vjeri i obitelji.

Simona Gotovac, danas Mijoković, žarila je i palila hrvatskom estradnom scenom početkom 2000-ih godina.

S tadašnjim suprugom Antom Gotovcem redovito je punila naslovnice, a njena fotografija iz 2007. godine pokazuje koliko je razuzdano živjela ova žena koja sada vodi potpuno drugačiji život.

Simona je te godine nosila modnu reviju, a u providnoj majici pokazala je apsolutno sve.

Iako joj to prije nikada nije bio problem, Simona se naglo okrenula od ovakvog načina života te se posvetila vjeri i obitelji.

Simona je već šest godina u braku sa Stanislavom Mijokovićem s kojim živi u Austriji te je doživjela veliku duhovnu transformaciju otkako je njega upoznala.

"Puno ljudi često mi postavlja pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno gdje su milosti Božje tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrtajući se što to' duh svijeta misli"., rekla je u jednom intervjuu.

Oni koji su se imali priliku naći sa Simonom u društvu slažu se da se pored nje čovjek nekako napuni pozitivnom, dobrom energijom i osmijeh je odmah na licu.

Simona s Gotovcem ima kćer Gabrielu, a sa Stanislavom je u braku dobila još troje djece, Joshuu, Amaliju i Zvjezdanu s kojima trenutno živi u Austriji.

