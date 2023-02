Jedan postupak obožavatelja posebno je taknuo Adele koja se rasplakala, evo zašto ovaj video ima više od dva milijuna lajkova!

Pjevačica Adele rasplakala se na posljednjem nastupu nakon što je ostvarila kontakt s jednim muškarcem u publici.

Pjevačica Adele nije mogla sakriti emocije na svom posljednjem koncertu nakon što je ostvarila kontakt s jednim muškarcem u publici.

Pogledaj i ovo mnogi su se pitali... Adele konačno progovorila o dečku kojeg je skrivala, a odgovorila je i na glasine kojima ne mogu pobjeći već neko vrijeme

Naime, Adele se spustila s pozornice kako bi se približila gledateljima, a onda je na mobitelu jednog muškarca vidjela fotografiju njegove pokojne supruge.

''Tu među publikom je jedan muškarac, vidite li ga kako drži mobitel u zraku? Mislim da je to njegova žena na ekranu i mislim da ona nije ovdje, to me jako pogodilo. Nisam shvatila što mi pokazuješ dok se nisam popela na pozornicu i jako, jako mi je žao zbog tvog gubitka, oprosti od srca'', rekla je Adele i rasplakala se.

Muškarcu je potom posvetila svoj najveći hit ''Someone Like You''.

Videozapis je podijeljen i na njenom TikToku te je dosad prikupio 2 milijuna lajkova.

Adele na svojim koncertima često komunicira s publikom, a već je nekoliko puta i pjevala za osobe u publici koje se bore s nekim gubitkom ili teškom situacijom.

